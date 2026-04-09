Tây Ban Nha rúng động vì scandal đồng hồ của cầu thủ

Nhiều cầu thủ tên tuổi đang bị đưa vào diện điều tra vì liên quan đến đường dây mua bán đồng hồ xa xỉ không kê khai thuế tại Andorra.

Carvajal thường xuyên gây chú ý với các mẫu đồng hồ đắt đỏ.

Bóng đá Tây Ban Nha rung chuyển khi hàng loạt cầu thủ nổi tiếng bị cuốn vào một vụ án nghi buôn lậu đồng hồ cao cấp. Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, Cesar Azpilicueta, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso và Thomas Partey đều đang bị điều tra với tư cách "nghi can".

Theo elDiario, vụ việc do thẩm phán Joan Carles Moynat phụ trách. Các cầu thủ bị cáo buộc mua đồng hồ từ một công ty tại Andorra không kê khai thuế cho các giao dịch. Tất cả cái tên liên quan đều đang cư trú tại Tây Ban Nha.

Nhân vật trung tâm của vụ án là Diego G.C., chủ công ty tại Andorra và được coi là "đầu não" của đường dây buôn lậu. Người này đã bị tạm giam từ tháng 10 năm ngoái với cáo buộc buôn lậu và rửa tiền, đối mặt mức án có thể lên tới 8 năm tù.

"Chiếc đồng hồ đầu tiên tôi mua là một chiếc Rolex Daytona bằng thép", Carvajal từng chia sẻ với tạp chí Esquire vào mùa thu năm ngoái. Đội trưởng Real Madrid hiện bị điều tra vì được cho là đã mua mẫu đồng hồ này vào năm 2021 tại Andorra với giá 64.800 euro.

Theo EL PAIS, cả Carvajal và Azpilicueta, hiện khoác áo Sevilla, bị điều tra vì đã chi 115.000 euro năm 2022 cho một chiếc Audemars và một chiếc Patek Philippe. Cả hai đã nhận được thông báo từ thẩm phán.

Trong danh sách, Thomas Partey là người chi nhiều nhất. Tiền vệ hiện thuộc biên chế Villarreal bỏ ra 415.000 euro để mua ba chiếc Patek Philippe trong giai đoạn 2020-2022. Juan Bernat đứng tiếp theo với 367.000 euro cho bốn chiếc đồng hồ, gồm cả Rolex.

Đồng hồ là ưu tiên trong các khoảnh khắc thường nhật của Partey.

David Silva, dù đã giải nghệ, vẫn nằm trong diện điều tra khi từng chi 295.000 euro cho bốn chiếc Patek Philippe. Giovanni Lo Celso được cho là đã bỏ ra 83.000 euro để mua hai mẫu đồng hồ chưa xác định thương hiệu.

Trong khi đó, Cesar Azpilicueta được cho là đã chi 115.000 euro cho hai mẫu đồng hồ cao cấp. Santi Cazorla là người chi ít nhất, khoảng 58.000 euro. Tuy nhiên, đáng chú ý là không có hóa đơn nào đứng tên anh trong sổ sách của công ty.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Các cầu thủ có thể sẽ bị triệu tập để làm rõ vai trò trong các giao dịch gây tranh cãi này.

