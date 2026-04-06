Hoàn cảnh kỳ lạ của Real Madrid

Thất bại gần nhất của Real Madrid trước Mallorca tại La Liga khiến tương lai của HLV Alvaro Arbeloa trở nên cực kỳ khó đoán.

Arbeloa đang trước thử thách của sự nghiệp.

Trận thua làm hy vọng giành ngôi vô địch quốc nội của đội bóng Hoàng gia coi như cạn kiệt. Hiện tại, họ bị đối thủ Barcelona bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi mùa giải chỉ còn đúng 8 vòng đấu.

Sau một vài trận đấu khả quan, kết quả thất vọng tại sân Son Moix đã kéo đội bóng trở lại mặt đất. Arbeloa đang phải đối diện với nguy cơ trải qua một mùa giải trắng tay ở các giải đấu trong nước. Giờ đây, mọi hy vọng để ông giữ lại công việc của mình đều dồn toàn bộ vào đấu trường Champions League.

La Liga mịt mờ

Trên mặt trận La Liga, các con số thống kê đang chỉ ra nhiều vấn đề của vị chiến lược gia này. Trận thua Mallorca đánh dấu thất bại thứ năm của Arbeloa chỉ sau 18 trận dẫn dắt đội một, đồng thời ông chỉ giành được 13 chiến thắng. Để so sánh, người tiền nhiệm Xabi Alonso cũng để thua 5 trận nhưng là trong quãng thời gian dài tới 28 trận.

Việc Real Madrid thường xuyên nhận kết quả bất lợi khi bị thủng lưới trước dưới thời Arbeloa cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Đội bóng chỉ lội ngược dòng thành công 2 lần trong 7 trận bị dẫn bàn.

Ban lãnh đạo Real Madrid nhận thấy sự thiếu gắn kết và nhịp độ thi đấu chậm chạp của các cầu thủ trong những thời điểm quan trọng ở trận đấu với Mallorca. Sau trận, Arbeloa đã nhận toàn bộ trách nhiệm về các quyết định chiến thuật và nhân sự. Tuy nhiên, ông cũng nhắc đến sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là lỗi kèm người dẫn đến bàn thua.

Dù gặp nhiều khó khăn ở giải quốc nội, Real Madrid lại đang thi đấu rất tốt tại đấu trường Champions League. Đội bóng vừa có chiến thắng đầy thuyết phục trước Manchester City trong cả hai lượt trận vòng 16 đội để tiến vào tứ kết. Kết quả này giúp CĐV Real Madrid hướng sự tập trung sang mục tiêu vô địch châu Âu thay vì tiếp tục nghĩ về La Liga. Người hâm mộ đang trông mong Arbeloa sẽ đi theo con đường thành công của cựu HLV Vicente Del Bosque cách đây 3 thập kỷ.

Giữa Arbeloa và Del Bosque có nhiều điểm tương đồng thú vị. Cả hai đều bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ việc dẫn dắt các đội trẻ của Real Madrid. Họ đều không có danh tiếng lớn trong giới huấn luyện trước khi được chọn làm người chữa cháy cho đội một Hoàng gia. Ban lãnh đạo đưa họ lên nắm quyền một cách bất ngờ và bất đắc dĩ nhằm thay thế cho những vị HLV có tên tuổi nhưng mang lại thành tích đáng thất vọng.

Điểm trùng hợp

Mùa 1999/2000, Vicente Del Bosque được đưa lên thay thế ông John Toshack. Tương tự, đội hình Real Madrid hiện tại vừa nói lời chia tay Xabi Alonso để đặt niềm tin vào Alvaro Arbeloa. Đáng chú ý, hai người mất việc Toshack và Alonso đều là những cựu danh thủ từng thi đấu cho câu lạc bộ Liverpool.

Del Bosque sẽ là tấm gương để Arbeloa noi theo.

Trở lại quá khứ, ông Del Bosque giúp Real Madrid vượt qua giai đoạn khó khăn. Năm đó, đội bóng thi đấu thiếu ổn định và chỉ đứng vị trí thứ 5 tại giải La Liga. Đổi lại, họ xuất sắc giành chức vô địch Champions League. Trên hành trình lên ngôi vương châu Âu năm ấy, Real Madrid lần lượt đánh bại một đội bóng thành Manchester là Manchester United, trước khi vượt qua đại diện nước Đức Bayern Munich.

Hiện tại, lịch sử dường như đang lặp lại với con đường của Arbeloa. Ông cùng các học trò vừa loại một đại diện thành Manchester khác là Manchester City. Thử thách tiếp theo của họ tại vòng tứ kết chính là Bayern Munich.

Bất chấp những kết quả kém vui ở đấu trường quốc nội, nội bộ CLB vẫn đánh giá cao khả năng quản lý phòng thay đồ của Arbeloa. Ông giúp duy trì sự ổn định cho các cầu thủ trụ cột như Vinicius, Jude Bellingham hay Fede Valverde, đồng thời trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Arbeloa có thể không giỏi chiến thuật như Alonso nhưng về việc ổn định phòng thay đồ thì ông lại có nét giống Del Bosque.

Sự nghiệp của Arbeloa tại sân Bernabeu lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào những trận đấu sắp tới ở cúp châu Âu. Việc đối đầu với Bayern Munich sẽ là bài kiểm tra mang tính quyết định cho năng lực thực sự của ông.

Những người yêu mến Real Madrid kỳ vọng vị HLV đương nhiệm có thể tái hiện lại hình ảnh của người thầy cũ, đưa câu lạc bộ vượt qua thử thách khổng lồ đến từ nước Đức và tiếp tục ghi danh vào vòng trong tại đấu trường Champions League danh giá.