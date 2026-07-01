Tây Ban Nha đánh sập Internet để chống bóng đá lậu

Chiến dịch chặn IP chống xem lậu của La Liga đang làm sập hàng trăm nghìn trang web hợp pháp, gây thiệt hại lớn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Tây Ban Nha.

Nhiều người đang xem giải FIFA tại New York. Ảnh: Bloomberg.

Giải bóng đá La Liga đang đẩy mạnh chiến dịch chống phát sóng lậu bằng kỹ thuật chặn địa chỉ IP. Tuy nhiên theo Bloomberg, công cụ này tỏ ra thiếu chính xác khi đánh sập hàng nghìn trang web hợp pháp mỗi cuối tuần.

Đài quan sát mở về can thiệp mạng (OONI) ước tính trong số các trang trên có ít nhất 5,8% trang web được truy cập nhiều nhất thế giới, tương đương hơn 550.000 tên miền. Trong một trận đấu của La Liga, có tới 478.000 tên miền bị vô hiệu hóa. “Cú sốc này giống hệt các vụ cắt đứt kết nối internet vì động cơ chính trị”, Maria Xynou, nhà sáng lập OONI, nhận định.

Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ đang gánh chịu thiệt hại hơn hết. Jorge Moya, quản lý một cửa hàng bán dao trực tuyến tại Albacete, cho biết giữa tháng 5 ông mất một đơn hàng trị giá 700 euro. Khách hàng truy cập trang web và chỉ nhận được cảnh báo đã bị chặn từ La Liga.

Jorge Moya cho biết doanh nghiệp của mình hợp pháp và không lưu trữ các trận bóng đá lậu. Việc trang web hiển thị thông báo vi phạm bản quyền sẽ làm giảm độ tin cậy của cửa hàng.

Bà Maria Jose Stampa Fuente, điều hành một cửa hàng thêu trực tuyến tại Madrid, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cuối tháng 11/2025, trang web của bà bị sập hoàn toàn do lệnh chặn IP, trùng với lịch thi đấu của La Liga và dịp Black Friday.

Doanh số bán hàng lập tức giảm 20% so với năm trước. Bà ước tính thời gian ngừng hoạt động gây thiệt hại ít nhất 10.000 euro. “Trong khi các cầu thủ bóng đá được trả những khoản tiền khổng lồ, các cửa hàng của chúng tôi lại bị đóng cửa”, bà Maria chia sẻ.

Thực tế, ngành công nghiệp thể thao toàn cầu mất hơn 28 tỷ USD mỗi năm vì vấn nạn vi phạm bản quyền. Trong đó, La Liga cũng thiệt hại khoảng 700 triệu euro hàng năm.

Trong khi đó, chi phí xem bóng đá hợp pháp ngày càng đắt đỏ. Gói đăng ký xem La Liga hiện có giá ít nhất 81 euro/tháng, tăng gần 50% trong một thập kỷ qua.

Ngược lại, lượt truy cập các trang phát trực tuyến trái phép đã tăng 66%. “Ngành công nghiệp này đã thất bại trong việc tạo lập thị trường”, Thomas Lohninger, Giám đốc tổ chức quyền kỹ thuật số Epicenter.works, cho biết.

Tòa án Tây Ban Nha đã cho phép La Liga yêu cầu nhà mạng chặn IP phát lậu. Ông Javier Tebas, chủ tịch giải đấu, thường dành cuối tuần trong phòng giám sát cùng phần mềm chuyên dụng, thậm chí đưa ra phần thưởng 50 euro cho các tin báo vi phạm.

Lệnh chặn IP diện rộng gây ra nhiều tranh cãi. La Liga cáo buộc Cloudflare đang tạo lá chắn kỹ thuật số cho tội phạm khi nhiều trang web hợp pháp dùng chung một địa chỉ IP thông qua nền tảng này.

Giám đốc điều hành Cloudflare đã bị tòa án Madrid triệu tập tham gia điều tra hình sự. Phía công ty phản đối vì cho rằng cách làm này quá rộng và thiếu minh bạch.

Ở diễn biến khác, hiệp hội Người dùng Internet Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối và khiếu nại chính quyền nước này lên Ủy ban Châu Âu vì vi phạm quyền tự do thông tin. Các nhóm bảo vệ quyền kỹ thuật số cũng đồng tình, cho rằng nền tảng cần giảm khoảng phí chi trả để xem thể thao trực tiếp.

Sự việc của La Liga đã trở thành bài học cho giải đấu FIFA World Cup. Để giảm thiểu vi phạm bản quyền tại World Cup, FIFA đã thành lập một nhóm chuyên trách, tập trung vào vai trò của mạng xã hội và hợp tác với TikTok.

Đứng trước tình hình đó, chính phủ Mỹ cũng tham gia vào cuộc chiến. Bộ Tư pháp Mỹ vừa thu giữ hơn 400 trang web phát lậu các trận đấu World Cup. “Những người phát lậu khiến người xem gặp phải các mối đe dọa tiềm ẩn”, Eric Weindorf, Đặc vụ phụ trách thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, cho biết dữ liệu cá nhân của người dùng rất dễ bị đánh cắp.