Đức tự phá thành tích đáng tự hào ở World Cup

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Đức bị loại bởi loạt sút luân lưu. Trong 4 lần trước đó, "Die Mannschaft" đã loại Pháp, Anh, Mexico và Argentina.

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup mà đội tuyển Đức bị loại bởi loạt sút luân lưu. Ảnh: Alamy.

Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Thất bại này trở thành một cú sốc lớn khi Paraguay, đội đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng FIFA, đánh bại Đức - đội xếp thứ 10. Đây là một trong những màn lật đổ gây chấn động bậc nhất lịch sử các vòng knock-out World Cup.

Quan trọng hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup mà đội tuyển Đức bị loại bởi loạt sút luân lưu.

Trước đó, trong 4 lần phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền, "Die Mannschaft" đã loại Pháp, Anh, Mexico và Argentina. Có thể nói, Đức từng là đội bóng bản lĩnh nhất ở loạt sút cân não tại World Cup.

Đáng buồn hơn, đây đã là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp, Đức không thể góp mặt ở vòng 16 đội. Từ nhà vô địch năm 2014, "Cỗ xe tăng" liên tục phải sớm chia tay vào năm 2018, 2022 và giờ là 2026.

Thành tích của Đức trong các loạt sút phạt đền tại World Cup. Ảnh: BBC.

Thành tích tệ hại này cũng biến Đức trở thành đội đầu tiên trong lịch sử sau khi vô địch không thể lọt vào vòng 16 đội trong 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Ngoài ra, thất bại này giúp Brazil chắc chắn giữ vị thế đội tuyển duy nhất 5 lần vô địch, bất chấp kết quả của phần còn lại tại World Cup 2026.

Hiện Brazil vẫn dẫn đầu bảng vàng World Cup với 5 lần vô địch vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002. Xếp sau là Đức và Italy cùng có 4 danh hiệu. Tuy nhiên, Italy thậm chí không thể giành vé dự World Cup 2026.

Trong số các đội còn góp mặt tại giải, Argentina là đội duy nhất có thể nâng tổng số chức vô địch lên bốn lần nếu đăng quang, còn Pháp hướng đến danh hiệu thứ ba trong lịch sử. Dù vậy, cả hai vẫn chưa thể đe dọa vị trí số một của Brazil trên bảng xếp hạng những đội tuyển giàu thành tích nhất World Cup.