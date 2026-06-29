Hà Nội trao chứng nhận đầu tư trung tâm dữ liệu gần 7.600 tỷ đồng

Tổ hợp trung tâm công nghệ cao và trung tâm dữ liệu phục vụ AI vừa chính thức nhận chứng nhận đăng ký để triển khai tại Hòa Lạc.

Phối cảnh tổ hợp trung tâm dữ liệu và công nghệ cao tại Hòa Lạc. Ảnh: G-Group.

Dự án G-Campus Hòa Lạc vừa được nhận chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị Công bố quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư 2026, diễn ra ngày 29/6. Đây là một trong những dự án hạ tầng kỹ thuật số có quy mô lớn nhất được triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn tới, tập trung vào năng lực tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 38.000 m2, chia làm 4 phân khu chức năng. Hai phân khu đầu tiên sẽ là nơi vận hành các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), thiết kế và kiểm thử các sản phẩm thuộc lĩnh vực mũi nhọn như dữ liệu lớn, Internet vạn vật và an ninh mạng. Hai phân khu trọng tâm còn lại được dành riêng để xây dựng trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier III toàn cầu của Uptime Institute.

Ở giai đoạn đầu, trung tâm dữ liệu này sẽ vận hành với công suất điện công nghệ thông tin đạt 20 MW, sử dụng giải pháp làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip để phục vụ các hệ thống AI. Khi hoàn thiện việc mở rộng, tổng công suất dự kiến sẽ được nâng lên mức 30 MW nhằm thương mại hóa dịch vụ đám mây cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Hà Nội cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng số theo Kế hoạch 09/KH-UBND giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đạt bình quân 4 kết nối IoT trên mỗi người dân vào năm 2030. Khối lượng dữ liệu khổng lồ sinh ra từ các kết nối đô thị thông minh đòi hỏi thủ đô phải sớm hình thành các trung tâm dữ liệu siêu lớn và chuyên biệt. Do đó, tổ hợp mới tại Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ bổ sung ngay năng lực tính toán lớn cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương.

"Năng lực dữ liệu và năng lực tính toán sẽ trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh quốc gia", ông Phùng Anh Tú, Chủ tịch HĐQT G-Group nhận định. Phía nhà đầu tư khẳng định không hướng tới xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn nhất, mà ưu tiên tạo ra một nền tảng đủ hiện đại, an toàn và mở cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại sự kiện, một biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên đã được ký kết giữa UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ G-Group và OTECH, thành viên của Tập đoàn Omantel đến từ Vương quốc Oman. Thỏa thuận này nhằm nghiên cứu và vận hành các mô hình điện toán GPU, điện toán đám mây có chủ quyền và giải pháp an toàn thông tin tại thị trường Việt Nam.

Theo cấu trúc hợp tác, UBND TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ kết nối nhu cầu và tạo cơ chế thuận lợi cho dự án chiến lược. Đối tác ngoại OTECH chịu trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm quản trị hạ tầng quốc tế cùng phương án thu xếp vốn, trong khi G-Group giữ vai trò chủ trì đầu tư, triển khai kỹ thuật và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thương mại hóa sản phẩm tại thị trường nội địa. Bước đi này được đánh giá là phù hợp với định hướng đưa Hòa Lạc trở thành cực tăng trưởng công nghệ trọng điểm của thủ đô.