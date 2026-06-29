Tham vọng 500 tỷ USD của Samsung, SK Hynix để thống trị ngành chip

Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực bán dẫn như Samsung và SK Hynix sẽ đẩy mạnh đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ tại Hàn Quốc.

Bộ nhớ băng thông cao (HBM) với 12 lớp, thuộc thế hệ HBM3E của SK Hynix. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 29/6, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc cho biết Samsung và SK Hynix sẽ xây dựng mỗi công ty 2 nhà máy sản xuất chip, tổng vốn đầu tư 800.000 tỷ won ( 518 tỷ USD ).

Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ DRAM trong 5 năm tới. Theo Bloomberg, đây là kế hoạch mới nhất của quốc gia châu Á nhằm củng cố vị thế cường quốc công nghệ. Không chỉ chip nhớ, các tập đoàn sẽ đầu tư vào trung tâm dữ liệu và robot.

Chính phủ Hàn Quốc gọi đây là "3 dự án lớn cho bước tiến vượt bậc". Trong cùng ngày 29/6, quan chức từ các bộ công nghiệp, khoa học, khí hậu và đất đai dự kiến trình bày các giải pháp phát triển trước chính phủ. Danh sách tham dự cuộc họp còn có Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee và Chủ tịch SK Group Chey Tae-won.

Việc Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư công nghệ cho thấy mong muốn duy trì vị thế đất nước dẫn đầu về chip nhớ, bộ phận quan trọng cho kỷ nguyên AI, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia về lâu dài.

Phần lớn khoản đầu tư cho sáng kiến đến từ Samsung và SK Hynix. Tổng vốn đầu tư trên tiệm cận khoản tiền mà các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft dự kiến chi tiêu cho trung tâm dữ liệu, cũng như kế hoạch 5 năm (trị giá 295 tỷ USD ) của nước láng giềng Trung Quốc nhằm phát triển ngành chip nội địa.

Hàn Quốc là một trong những đất nước hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI, song nhiều lo ngại cho rằng các lợi ích không được phân bổ đồng đều trên cả nước.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giảm xuống mức thấp nhất từ khi nhậm chức, cho thấy sự không hài lòng về cách điều hành nền kinh tế, đồng won yếu và chính sách nhà ở.

Theo kế hoạch, Samsung dự định xây dựng nhà máy đóng gói chip tại tỉnh South Chungcheong, trong khi SK Hynix sẽ mở rộng nhà máy sản xuất chip NAND ở North Chungcheong.

Công trình xây dựng nhà máy mới của Samsung tại Pyeongtaek. Ảnh: Bloomberg.

Cổ phiếu của Samsung và SK Hynix đều giảm hơn 5% trong ngày 29/6, tiếp đà suy giảm từ tuần trước. Tuy nhu cầu chip nhớ cao, vẫn còn lo ngại về tính bền vững lợi nhuận khi sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Trước đó, Korea Economic Daily đưa tin Samsung và SK Hynix sẽ công bố các khoản đầu tư lên đến 2 triệu tỷ won (gần 1.300 tỷ USD ) trong 10 năm tới. Kế hoạch này tương đương ước tính từ hãng đầu tư CLSA, về mức chi tiêu của các công ty điện toán đám mây lớn toàn cầu trong năm 2027.

Với năm 2026, Samsung có kế hoạch chi tiêu hơn 70 tỷ USD , trong khi TSMC từ Đài Loan dự kiến đầu tư khoảng 56 tỷ USD .

"Giờ là lúc mọi người cùng hợp tác và tập hợp trí tuệ trên quy mô lớn để đạt mục tiêu sống còn của quốc gia, giảm bớt sự tập trung vào thủ đô và thúc đẩy phát triển cân bằng trên toàn quốc", Tổng thống Lee chia sẻ trong bài đăng trên X ngày 28/6.

Theo Bloomberg, các chính phủ trên toàn cầu cũng lấy lý do an ninh quốc gia để đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp chip nội địa. Thông qua Đạo luật CHIPS, Mỹ đã cam kết chi hàng chục tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn. Trung Quốc cũng tăng cường xây dựng hệ sinh thái chip nội địa.

Nhật Bản cũng đẩy mạnh trợ cấp để vực dậy ngành công nghiệp bán dẫn, kết hợp đầu tư của các công ty trong nước và tập đoàn nước ngoài như TSMC.