Cầu thủ Đức đá luân lưu vào những vị trí dễ hỏng nhất

3/5 cú sút bị cản phá trong loạt luân lưu giữa Paraguay và Đức đều xuất phát từ góc dưới bên phải. Ngược lại, quả phạt đền quyết định lại được thực hiện chính xác vào góc sút vàng.

Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Số phận của nhà vô địch năm 2014 được định đoạt trên loạt sút luân lưu. Dù sở hữu Manuel Neuer, thủ môn từng là biểu tượng của đẳng cấp trong những khoảnh khắc quyết định, Đức lại không thể vượt qua áp lực.

Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah lần lượt thất bại, trong khi Jose Canale thực hiện thành công cú sút cuối cùng để đưa Paraguay vào vòng tiếp theo.

Đáng chú ý, trong 12 loạt sút, có tới 5 lần bóng không thể vào lưới. Ngoài hai cú sút không trúng khung thành, cả 3 quả phạt đền còn lại đều bị cản phá ở cùng một vị trí.

Lựa chọn an toàn nhưng dễ hỏng ăn

Ở 4 lượt sút đầu tiên, Kai Havertz và Nick Woltemade không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Paraguay cũng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ khi Antonio Sanabria sút chệch khung thành, còn Fabian Balbuena không thắng được thủ môn Manuel Neuer.

Ở cả 3 cú sút trúng khung thành nhưng hỏng ăn, Havertz, Woltemade và Balbuena đều chọn sút ở góc dưới bên phải.

Đức không thể vượt qua áp lực trên chấm phạt đền. Ảnh: Alamy.

Thực tế, đây là phần của khung gỗ được các chân sút tìm đến nhiều nhất khi sút phạt đền ở World Cup. Theo thống kê từ Opta, trước khi trận đấu này diễn ra, có đến 57/292 cú sút phạt đền tìm đến khu vực này.

Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có phần trăm cản phá thành công tương đối cao. Cụ thể, nếu sút vào sát cột dọc bên phải, tỷ lệ thành công chỉ là 79,3%. Trong khi đó, nếu lựa chọn an toàn hơn là sút chếch về bên phải góc dưới, tỷ lệ này chỉ còn là 64,3%.

Trong khi đó, Jose Canale thực hiện thành công cú sút cuối cùng theo cách hoàn hảo nhất là một cú vung chân mạnh vào góc cao. Dữ liệu lịch sử cho thấy nếu sút bóng vào phần trên cùng của khung thành, gần như chắc chắn sẽ không có cơ hội nào cho thủ môn cản phá.

Trong số 39 cú sút luân lưu tại World Cup được thực hiện vào phần trên cùng của khung thành đi trúng đích, không có cú sút nào bị cản phá.

Số liệu thống kê tại Ngoại hạng Anh từ Opta cũng chứng minh điều tương tự. Việc sút vào góc thấp bên trái có tỷ lệ thành công là 77,2%, còn bên phải là 80%. Trong khi đó, những cú sút nhắm vào trung tâm và hướng đến góc cao có tỷ lệ thành công là 97,8%.

Thống kê các góc sút và tỷ lệ thành bàn khi đá penalty tại World Cup. Ảnh: Opta.

Alan Shearer, cựu danh thủ người Anh và cũng là một chuyên gia sút phạt đền với 56 lần thực hiện thành công ở Ngoại hạng Anh cũng ưa thích cách đá này.

"Góc sút ưa thích của tôi là nóc lưới bên phải thủ môn. Tôi luôn tin rằng nếu mình nhắm vào đó, với tốc độ như mong muốn thì thủ môn sẽ không bao giờ cản phá được”, Shearer nói với The Athletic.

Cuộc chiến tâm lý

Bước ngoặt lớn nhất khiến Đức bị loại là cú sút hỏng ăn của Jonathan Tah ở đầu loạt sút thứ 6. Trung vệ này sút vọt xà, dù đã đánh lạc hướng thủ môn của Paraguay.

Một chi tiết đáng chú ý là Tah cũng là cầu thủ hiếm hoi trong loạt sút phạt đền chỉ thực hiện chạy đà ngắn và không dừng lại trước khi sút.

Phần lớn người hâm mộ đều nhớ đến những khoảnh khắc thót tim khi các cầu thủ bước chậm rãi lên chấm phạt đền. Thực tế, yếu tố thời điểm đóng vai trò lớn hơn những gì chúng ta tưởng.

Theo thống kê, những cầu thủ sút quá vội vàng sau tiếng còi của trọng tài, dưới 200 mili giây chỉ đạt tỷ lệ thành công 57%. Đây chính xác là trường hợp mà Tah mắc phải.

Jonathan Tah là cầu thủ hiếm hoi trong loạt sút phạt đền chỉ thực hiện chạy đà ngắn và không dừng lại trước khi sút. Ảnh: Alamy.

Ngược lại, người dừng lại ít nhất một giây để lấy lại sự điềm tĩnh có thể chuyển hóa thành công hơn 80% số cú sút.

Sự kiên nhẫn này cho phép não bộ có thời gian chuẩn bị cho một chuỗi hành động vận động phức tạp sắp tới. Thống kê cho thấy các cầu thủ người Anh thường có tỷ lệ sút phạt đền thành công thấp hơn các quốc gia khác vì họ có xu hướng sút quá vội vàng.

Đó cũng là lý do vì sao dưới thời HLV Gareth Southgate, tuyển Anh bắt đầu cải thiện khả năng sút phạt đền nhờ cộng tác với giáo sư về bóng đá và tâm lý học Geir Jordet, người đã phân tích mọi loạt sút luân lưu tại World Cup, EURO và Champions League kể từ năm 1976.

Từ bước chạy đà, góc độ, tốc độ, kỹ thuật hít thở, khu vực sút tối ưu cho đến thủ môn, mọi chi tiết đều được phân tích kỹ lưỡng.

Jordet nêu chi tiết về những tổn thất về mặt tâm lý, cảm xúc và thể chất mà những sự kiện này có thể gây ra cho một cầu thủ bóng đá.

Đối với nhiều người, đây là trải nghiệm tàn khốc nhất, không giống bất kỳ điều gì khác mà họ phải chịu đựng trên sân cỏ.