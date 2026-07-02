Tây Ban Nha 1-0 Áo: Tân binh Real kiến tạo

Sau khi bị tước bàn thắng, Marc Cucurella tỏa sáng với pha kiến tạo cho Oyarzabal dứt điểm cận thành mở tỷ số ở phút 36.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Áo ở trận đấu sắp tới.

Dù được đánh giá là ứng viên vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha đang chịu áp lực phải cải thiện hiệu suất tấn công sau vòng bảng thi đấu thiếu bùng nổ với một trận hòa Cabo Verde và chiến thắng tối thiểu 1-0 Uruguay.

Điểm tựa lớn nhất của thầy trò Luis de la Fuente hiện tại là hàng phòng ngự vững chắc. Đại diện châu Âu chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup năm nay và đang sở hữu chuỗi 33 trận bất bại ở các giải chính thức.

Tuy nhiên, đội hình của "La Roja" hiện đối mặt với bài toán nhân sự khi các cầu thủ như như Nico Williams, Yéremy Pino và Victor Munoz nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương. Sự kỳ vọng hiện dồn vào Lamine Yamal cùng Pedri để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Áo của Ralf Rangnick tiến vào vòng loại trực tiếp sau trận hòa kịch tính 3-3 Algeria hôm 28/6. Lối chơi pressing tầm cao và giàu năng lượng là vũ khí đáng gờm nhất của đại diện Trung Âu.

Dù vậy, hàng thủ hiện là điểm yếu của Áo khi để lọt lưới tới 6 bàn từ đầu giải. David Alaba và các đồng đội buộc phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn ngăn chặn những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện bên phía Tây Ban Nha.

Đẳng cấp vượt trội về kiểm soát bóng sẽ giúp Tây Ban Nha làm chủ thế trận. Nếu hóa giải được áp lực từ lối đá áp sát của Áo, các khoảng trống sẽ lộ ra để các chân sút "La Roja" khai thác. Trận đấu được dự đoán sẽ là màn so tài giữa bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu và tinh thần thi đấu quyết liệt từ thầy trò Rangnick.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.