



Khoảnh khắc World Cup Ngày Kane cứu rỗi tuyển Anh Ngày 2/7, hai bàn vào khoảng thời gian cuối trận của Harry Kane giúp tuyển Anh ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Trượt xuống để xem tiếp 1 / 10 1. Ở trận đấu diễn ra vào 23h ngày 1/7, dù là đội được đánh giá cao hơn, tuyển Anh bất ngờ bị CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 7. Sau tình huống xử lý kỹ thuật, Brian Cipenga tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán vào góc gần, khiến thủ thành Jordan Pickford bay người hết cỡ cũng chẳng thể cứu thua cho "Tam Sư". 2 / 10 2. Khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu chứng kiến nỗ lực tấn công của tuyển Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng từ Lionel MPasi khiến các cầu thủ áo trắng nản lòng. Anh thực hiện đến 5 tình huống cứu thua và thể hiện khả năng ra vào chắc chắn, mang đến sự yên tâm cho đồng đội. 3 / 10 3. Đến phút 75, khi tuyển Anh cần sự tỏa sáng của một ngôi sao, Kane đã lên tiếng đúng lúc. Đón đường tạt bóng thuận lợi từ Anthony Gordon, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich bật cao đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho thầy trò Thomas Tuchel. 4 / 10 4. Đến phút 86, tiếp tục là Kane điền tên lên bảng điện tử sau cú dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách chừng 15 m, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho tuyển Anh. Kết quả này giúp "Tam Sư" giành vé đi tiếp. Đại diện châu Âu sẽ chạm trán chủ nhà Mexico tại vòng 16 đội vào ngày 6/7 tới. 5 / 10 5. Màn đối đầu kịch tính nhất trong ngày 2/7 diễn ra vào khung 3h. Tuyển Senegal bất ngờ vượt lên dẫn tuyển Bỉ 2-0 nhờ những bàn thắng của Habib Diarra (24') và Ismaila Sarr (51'). Đại diện châu Âu tỏ ra bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu dù là đội nắm quyền kiểm soát bóng. 6 / 10 6. Dẫu vậy, tuyển Bỉ cũng chỉ cần 3 phút để đưa trận đấu về thế cân bằng. Romelu Lukaku (86') và Youri Tielemans (89') tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Senegal cũng như thủ môn Mory Diaw để gỡ hòa 2-2, buộc hai đội phải bước vào khoảng thời gian hiệp phụ. 7 / 10 7. Đến phút 120 +5, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Lamine Camara phạm lỗi với Youri Tielemans trong vùng cấm địa Senegal và cho tuyển Bỉ hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, chính cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa là người thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho đại diện châu Âu. Thầy trò Rudi Garcia sẽ chạm trán Mỹ ở vòng 16 đội vào ngày 7/7. 8 / 10 8. Trận đấu cuối cùng trong ngày 2/7 diễn ra vào khung 7h, tuyển Mỹ với chất lượng đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0. Folarin Balogun (45') và Malik Tillman (82') là những người điền tên lên bảng điện tử. 9 / 10 9. Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu đến ở phút 64. Từ người hùng ghi bàn, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau pha va chạm với Tarik Muharemovic. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho rằng đây là một pha bóng khiến cựu cầu thủ Arsenal xứng đáng bị truất quyền thi đấu. 10 / 10 10. Dẫu phải chơi thiếu người, tuyển Mỹ vẫn có thêm một bàn của Malik Tillman ở phút 82 sau tình huống đá phạt đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc. Kết quả này giúp thầy trò Mauricio Pochettino đi tiếp và sẽ chạm trán tuyển Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2026 vào ngày 7/7 tới.

Mỹ ấn định chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina 0 Sáng 2/7, Malik Tillman có cú sút phạt hiểm hóc giúp Mỹ nới rộng khoảng cách với Bosnia & Herzegovina lên thành 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.