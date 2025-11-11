Vingroup ngày càng giống một 'siêu tập đoàn'

Với việc mở rộng sang một loạt lĩnh vực mới như văn hóa, hàng không vũ trụ, robot và sản xuất thép, Vingroup đang ngày càng giống như một "siêu tập đoàn tư nhân".

Ngày 10/11 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã công bố trụ cột Văn hóa, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với trụ cột thứ 6, Vingroup đặt ra 3 mục tiêu trọng tâm: Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; thúc đẩy sáng tạo và phát triển các loại hình nghệ thuật; góp phần tạo sân chơi mới, nơi các nghệ sĩ có thể phát huy tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và được sống bằng nghề, tôn vinh xứng đáng.

Sự ra đời của trụ cột Văn hóa nâng tổng số lĩnh vực hoạt động của Vingroup lên 6, bên cạnh Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Thiện nguyện xã hội.

Trụ cột thứ 6

Để hiện thực hóa tầm nhìn của trụ cột Văn hóa, Vingroup đã góp vốn thành lập 3 công ty độc lập, đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật.

Trong đó, CTCP Phát triển Tài năng Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (V-Culture Talents) tập trung vào giáo dục và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa dân gian như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử…

Doanh nghiệp này hướng tới việc phát hiện, ươm mầm và đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ tương lai, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc hỗ trợ nghệ nhân và nghệ sĩ phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, được cống hiến và sống bằng nghề.

Vingroup tổ chức chuỗi siêu nhạc hội 8Wonder. Ảnh: Việt Linh - Việt Hà.

CTCP Phát triển Điện ảnh (V-Film) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc. V-Film cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện ảnh, từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên, với mục tiêu tạo nên một không gian chung để các tài năng sáng tạo gặp gỡ, hợp tác và đưa câu chuyện Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

Trong khi đó, CTCP Tổ chức Sự kiện (V-Spirit) đảm nhận vai trò tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo. Doanh nghiệp này hướng đến việc trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại Việt Nam, từng bước tạo dấu ấn trên trường quốc tế, góp phần đưa các sản phẩm nghệ thuật và tài năng Việt Nam vươn tầm toàn cầu, khẳng định vị thế văn hóa Việt.

Đáng chú ý, cả 3 doanh nghiệp mới đều có sự tham gia góp vốn của các thành viên trong gia đình Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Như tại V-Film, ngoài 10% vốn góp của Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% cổ phần, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5%, trong khi con gái út Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 10% còn lại.

Bóng dáng một “siêu tập đoàn”

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, tại thời điểm 30/9, Vingroup có khoảng 109 công ty con và công ty liên kết. Nhưng chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, quy mô hệ sinh thái của tập đoàn đã mở rộng đáng kể.

Ở trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, nổi bật nhất là VinFast - nhà sản xuất xe điện duy nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó là những doanh nghiệp “trẻ tuổi” đóng vai trò hỗ trợ hệ sinh thái VinFast như Green Future (cung cấp dịch vụ trải nghiệm và cho thuê xe điện VinFast cao cấp), V-Green (phát triển hạ tầng trạm sạc).

Đầu năm nay, trụ cột này đón thêm 2 công ty robot gồm VinMotion và VinRobotics. Cả 2 cùng có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , do Vingroup cùng 3 cha con ông Phạm Nhật Vượng góp vốn.

Trong khi đó, trụ cột Thương mại Dịch vụ bao gồm các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, bán lẻ và nghỉ dưỡng như Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl. Vingroup xác định đây là hệ sinh thái quan trọng nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm thuộc mảng Công nghệ - Công nghiệp.

Trụ cột Thiện nguyện Xã hội ghi nhận phần lớn đơn vị của tập đoàn hoạt động phi lợi nhuận. Vingroup được biết đến là nhà phát triển giáo dục thông qua các hệ thống Vinschool - mô hình liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông hay Đại học VinUniversity (VinUni).

Ngoài giáo dục, tập đoàn còn hiện diện ở mảng y tế với Vinmec, vận tải có VinBus cùng nhiều quỹ thiện nguyện và đổi mới sáng tạo như Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Vì Tương lai xanh, VinIF và VinFuture.

Trụ cột thứ 4 mới được Vingroup công bố gần đây là Năng lượng, được dẫn dắt bởi VinEnergo - công ty thành lập ngày 12/3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Ông Vượng hiện nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5%, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Trụ cột Doanh nghiệp tiêu biểu Công nghệ - Công nghiệp VinFast, Green Future, VinCSS, VinMotion, VinRobotics, V-Green Thương mại Dịch vụ Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl Thiện nguyện xã hội Vinschool, VinUni, Vinmec, VinBus, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Vì Tương lai xanh, VinIF, VinFuture Hạ tầng VinSpeed Năng lượng VinEnergo Văn hóa V-Film, V-Spirit, V-Culture Talents

VinEnergo ra đời trong bối cảnh ông Vượng tuyên bố đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng. Dự án đầu tiên của công ty là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng do liên danh giữa VinEnergo và Vingroup triển khai, có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng .

Gần đây, công ty đã nâng vốn điều lệ gần gấp 3 lần, từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng .

Trụ cột Hạ tầng với trọng tâm là VinSpeed, doanh nghiệp gần đây đã tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng . VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn dự kiến khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương 61,35 tỷ USD ), chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư.

Song song đó, doanh nghiệp cũng xúc tiến đề xuất các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh và TP.HCM - Cần Giờ. Riêng dự án TP.HCM - Cần Giờ, tổng vốn đầu tư ước khoảng 86.650 tỷ đồng , tương đương gần 3,3 tỷ USD .

Tất cả thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã lộ diện

Ngoài các công ty kể trên, Tập đoàn Vingroup và gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng vẫn liên tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới thông qua các pháp nhân khác nhau.

Đầu tháng này, CTCP VinSpace được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng . Công ty do Vingroup, ông Vượng cùng 2 con trai góp vốn.

Theo đăng ký kinh doanh, VinSpace hoạt động trong 6 ngành nghề gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ. Ngoài ra, công ty còn đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và các thiết bị liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh và các dịch vụ viễn thông khác.

Cùng thời điểm, Vingroup đã trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm sản xuất sắt, thép và gang. Động thái này diễn ra sau khi tập đoàn thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng .

Cả 2 con dâu tỷ phú Vượng đều đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Ảnh: VTV.

Hệ sinh thái Vingroup gần đây cũng ghi nhận thêm một mảnh ghép mới mang tên CTCP Vin New Horizon, định hướng phát triển mô hình khu đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên tại Cần Giờ (TP.HCM), với quy mô 20-50 ha mỗi khu.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 65% vốn. Đáng chú ý, toàn bộ cổ đông còn lại đều là thành viên trong gia đình ông Vượng gồm bà Phạm Thu Hương (vợ) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, sở hữu 32% cổ phần. Ba cổ đông khác gồm con gái Phạm Nhật Minh Anh, con dâu cả Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) và con dâu thứ Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002), mỗi người nắm 1% vốn điều lệ.

Việc con gái và hai con dâu cùng tham gia góp vốn đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đều trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Vingroup.