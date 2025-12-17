Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang làm ăn thế nào?

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có phiên thứ 2 liên tiếp giảm sàn, nhà đầu tư bán tháo. Dư bán sàn lên tới khoảng 12 triệu cổ phiếu, trong khi trắng bên mua.

Đà giảm nối dài phiên sáng 17/12 khiến DGC rơi xuống mức sàn 80.500 đồng/cổ phiếu trong tình trạng trắng bên mua. Chỉ trong hơn một giờ giao dịch, DGC dư bán sàn gần 12 triệu đơn vị, trong khi hơn 3,5 triệu cổ phiếu DGC đã được sang tay.

Sau 2 phiên giảm sàn, vốn hóa của doanh nghiệp đã “bốc hơi” hơn 4.800 tỷ đồng , còn khoảng 30.572 tỷ đồng .

DGC rơi xuống mức sàn 80.500 đồng/cổ phiếu.

Trái với diễn biến tiêu cực bất ngờ của cổ phiếu DGC, nền tảng tài chính, kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang tương đối tích cực. Đây là một trong những doanh nghiệp có lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng “dồi dào” nhất trên sàn chứng khoán.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa qua, đến ngày 30/9, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 19.424 tỷ đồng , tăng gần 23% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 13.100 tỷ đồng , tương đương khoảng 67% tổng tài sản. Riêng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đạt gần 12.762 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với đầu năm, mang về cho doanh nghiệp 447 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần gần 2.817 tỷ đồng , tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 804 tỷ đồng , tăng 9% và tương đương 91,4% kế hoạch lợi nhuận quý. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt hơn 8.521 tỷ đồng , tăng 14,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng , tăng 9%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2025.

Hàng tồn kho của DGC đạt gần 1.871 tỷ đồng , tăng tới 90% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.413 tỷ đồng , tăng 61%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.960 tỷ đồng , phản ánh nhu cầu vốn lưu động và đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Hóa chất Đức Giang được thành lập từ năm 1963, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chất và được cổ phần hóa từ năm 2003. Tập đoàn nhiều năm qua gắn liền với thương hiệu bột giặt Đức Giang và hiện hoạt động trong lĩnh vực hóa chất cơ bản và hóa chất công nghiệp.

Năm 2022 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao của doanh nghiệp khi doanh thu đạt gần 15.000 tỷ đồng , vốn điều lệ tăng lên 3.800 tỷ đồng . Cùng thời điểm này, cổ phiếu DGC từng có lúc trở thành mã có thị giá cao nhất sàn HoSE.

Hiện Hóa chất Đức Giang có 8 công ty con, 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hưng Yên, Bình Dương và Lào Cai, với tổng cộng 2.619 nhân viên. Ông Đào Hữu Huyền giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu giai đoạn 2021-2022, ông Huyền từng góp mặt trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tại Hóa chất Đức Giang, ông Đào Hữu Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 18,38% vốn điều lệ. Tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình chủ tịch hơn 40%.

Một trong những dự án lớn hiện nay của tập đoàn là Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Thanh Hóa tổng vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng , được chia làm ba giai đoạn. Các sản phẩm chính gồm xút, HCL, Javel, PAC, Chloramine B, PVC và nhiều hóa chất công nghiệp khác, trong đó có nhóm sản phẩm dẫn xuất từ khí clo lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, dự án Nghi Sơn khi đi vào vận hành thương mại từ quý II/2026 sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của DGC, dự kiến đóng góp khoảng 12% doanh thu trong năm 2026. Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ dầu khí (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1, trong khi các khách hàng khác cam kết mua thêm 20%, nâng tổng sản lượng được đảm bảo lên 50% công suất. MBS kỳ vọng giai đoạn 1 có thể vận hành khoảng 60% công suất, tương ứng sản lượng khoảng 30.000 tấn.