Tập đoàn Gelex muốn bán 10 triệu cổ phiếu GEE

Tập đoàn Gelex đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu Gelex Electric khi mã GEE đã tăng gần 7 lần từ đầu năm, dự kiến thu về khoảng 1.800 tỷ đồng nhưng vẫn giữ quyền chi phối gần 76% vốn.

Gelex cho biết động thái thoái bớt vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược. Ảnh: GEX.

Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,74% vốn của CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric (HoSE: GEE). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12 đến 15/1/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Theo Gelex, mục đích thoái vốn đợt này nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại Gelex Electric.

Hiện, Gelex là công ty mẹ của Gelex Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 288 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch bán 10 triệu cổ phiếu thành công, Gelex sẽ còn nắm giữ gần 278 triệu cổ phiếu, tương ứng 75,95% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, cổ phiếu GEE đang dừng ở 180.000 đồng/đơn vị, gấp gần 7 lần so với đầu năm. Như vậy, Gelex có thể thu về khoảng 1.800 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ trên.

Gelex Electric là công ty thành viên của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, sở hữu các thương hiệu lớn như CADIVI, THIBIDI, EMIC...

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III, Gelex Electric ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.444 tỷ đồng trong quý gần nhất, tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính cao đột biến, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.792 tỷ đồng , gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gelex Electric đạt 18.235 tỷ đồng , tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ, tương ứng tăng 162%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đạt 2.845 tỷ đồng , tăng 166%.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.