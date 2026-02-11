Tập đoàn Ấn Độ chi 750 tỷ mua công ty của beauty blogger Hannah Olala

Doanh nghiệp Ấn Độ định giá Skinetiq - một doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam - ở mức hơn 1.000 tỷ đồng.

Bà Hannah Nguyễn (hay còn được biết với tên gọi Hannah Olala), một trong những beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: H.N.

Tập đoàn tiêu dùng Ấn Độ Marico Limited, đơn vị đứng sau thương hiệu X-Men, vừa công bố thỏa thuận mua lại 75% cổ phần của Công ty Cổ phần Skinetiq, một doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam.

Theo thông tin từ phía Marico, thương vụ này được định giá khoảng 750 tỷ đồng cho phần vốn chủ sở hữu của Skinetiq và sẽ được thanh toán bằng tiền mặt theo hai đợt.

Trong đó, đợt một dự kiến thanh toán khoảng 637,5 tỷ đồng sẽ được Marico trả ngay khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 75% cổ phần Skinetiq. Đợt hai, trị giá khoảng 112,5 tỷ đồng , sẽ được giải ngân sau, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều khoản và điều kiện được quy định trong các thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên.

Theo cấu trúc giao dịch, Skinetiq được định giá vốn chủ sở hữu ở mức 1.050 tỷ đồng . Ngoài ra, Marico cho biết công ty con tại Đông Nam Á có quyền mua lại phần cổ phần còn lại của Skinetiq sau khi kết thúc năm tài chính 2028, với điều kiện doanh nghiệp đạt được các cột mốc kinh doanh nhất định và hoàn tất các thủ tục phê duyệt theo quy định.

Skinetiq là công ty mỹ phẩm được thành lập vào năm 2020 tại TP.HCM bởi hai nhà sáng lập là ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn, người được biết đến rộng rãi hơn với tên Hannah Olala, một trong những beauty blogger nổi tiếng tại Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của bà Hannah, Skinetiq phát triển mạnh nhờ mô hình D2C (bán trực tiếp tới người tiêu dùng) và tập trung vào thương hiệu skincare Candid, cùng việc nắm quyền phân phối độc quyền các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm cao cấp như Murad tại thị trường Việt Nam.

Trong vài năm gần đây, Skinetiq đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu đáng kể từ hoạt động bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, với doanh thu đạt khoảng 16 triệu USD trong năm tài chính 2025 cùng biên EBITDA duy trì ở mức hơn 20%.

Marico cho biết việc đầu tư vào Skinetiq nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm skincare và beauty cao cấp, đồng thời đẩy mạnh hiện diện trong mô hình D2C - một phân khúc mà gần một nửa tổng tiêu dùng mỹ phẩm tại Việt Nam hiện diễn ra qua thương mại điện tử và social commerce. Việt Nam được đánh giá là thị trường trọng điểm nhờ nền kinh tế vững mạnh và khuynh hướng tiêu dùng làm đẹp đang phát triển nhanh chóng.