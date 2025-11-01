Taobao, Temu dần thâu tóm thị trường mua sắm trực tuyến Đông Nam Á

Các sàn thương mại điện tử Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, chiếm gần một nửa thị phần mua sắm trực tuyến ở các quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Tổng giá trị giao dịch của các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc cao gấp 2 lần Mỹ trong năm 2024. Ảnh: Shutterstock.

Đây là công bố mới của Bain & Company về việc các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, gồm Taobao (thuộc Alibaba), TikTok Shop (thuộc ByteDance), Shein và Temu (thuộc PPD Holdings) hiện đã chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á khi đạt gần 50% tổng giá trị giao dịch trực tuyến trong năm 2024, theo CNBC.

“Quá trình toàn cầu hóa của bán lẻ Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới, bất chấp các rào cản thương mại và thuế quan”, đơn vị nghiên cứu cho biết. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, khiến các công ty trong nước tìm cách mở rộng ra thị trường quốc tế.

Các chuyên gia từ Bain & Company chỉ ra rằng các công ty Trung Quốc thường thành công hơn ở các thị trường mà người dân có thu nhập và khả năng mua sắm trực tuyến chưa cao, nơi các hãng tận dụng được mô hình bán hàng chi phí cạnh tranh, giao hàng nhanh và chiến lược khuyến mãi lớn.

Năm nay, Taobao đã mở rộng chiến dịch Ngày Độc Thân (11/11) - sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới - sang 20 khu vực ngoài Trung Quốc, bao gồm cả những thị trường nơi Amazon tổ chức Black Friday.

Theo báo cáo tài chính của Alibaba, mảng thương mại điện tử quốc tế (International Digital Commerce Group) ghi nhận doanh thu 34,74 tỷ nhân dân tệ ( 4,85 tỷ USD ) trong quý II năm nay, tăng 19% so với cùng kỳ, phản ánh tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của thương mại điện tử Trung Quốc.

Doanh thu này cao hơn một chút so với mảng điện toán đám mây của Alibaba, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với 140,07 tỷ nhân dân tệ ( 19,6 tỷ USD ) mà mảng thương mại điện tử trong nước của tập đoàn mang lại, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, công ty tài chính FundPark, một startup được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs và HSBC, cho biết đã cấp khoản vay trị giá khoảng 3 tỷ USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc để mở rộng ra nước ngoài chỉ trong hơn một năm. Ông Anson Suen, đồng sáng lập kiêm CEO FundPark cho biết trước đó công ty cần đến 6 năm để đạt được con số giải ngân tương tự.

Ngày 28/10 vừa qua, startup này thông báo đã huy động 71 triệu USD vốn mới để mở rộng công cụ “dynamic financing” ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với biến động thuế quan toàn cầu.

Các chuyên gia Bain cho rằng thành công của doanh nghiệp Trung Quốc phần nào đến từ những bài học trong thị trường nội địa như livestream bán hàng, đổi mới sản phẩm nhanh chóng và mạng lưới logistics hiệu quả.

Trên thực tế, Amazon đã rút khỏi thị trường Trung Quốc vào năm 2019 vì không thể cạnh tranh với nền tảng nội địa qua các yếu tố trên.

Bain & Company cho biết trong năm 2024 thị trường thương mại điện tử Trung Quốc đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 2.320 tỷ USD , cao gấp 2 lần Mỹ ( 1.050 tỷ USD ). Tại Đông Nam Á, Indonesia đang dẫn đầu với GMV 62 tỷ USD , tiếp theo là Thái Lan và Việt Nam (mỗi nước 30 tỷ USD ), Philippines ( 20 tỷ USD ) và Singapore ( 8,55 tỷ USD ).

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của các nền tảng Trung Quốc không đồng đều giữa các quốc gia. Tại Singapore, Lazada (thuộc Alibaba) đã mất thị phần vào tay Shopee, trong khi tại Mỹ và Brazil, các nhà bán lẻ nội địa vẫn thống trị với 95% thị phần, nổi bật với các cái tên như Walmart, Amazon, khiến sự hiện diện của các thương hiệu Trung Quốc tại đây vẫn còn hạn chế.