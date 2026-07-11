Tận thấy hơn 100 hiện vật thời Nguyễn quy tụ tại Huế

Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa các hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế với những sưu tập tư nhân được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều năm. Không gian trưng bày vì thế mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện hơn về đời sống cung đình triều Nguyễn cũng như trình độ thủ công, mỹ thuật đỉnh cao của các nghệ nhân xưa. Trong ảnh là cổ vật đồ sứ ký kiểu thời Gia Long và Minh Mạng.