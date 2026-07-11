Tận thấy hơn 100 hiện vật thời Nguyễn quy tụ tại Huế

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Chiều 10/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Hội Cổ vật TP.HCM và các nhà sưu tập tư nhân khai mạc triển lãm Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ tại điện Long An (phường Phú Xuân, Huế).
Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật và bộ hiện vật được chế tác dưới thời Nguyễn. Các cổ vật có sự đa dạng về loại hình và chất liệu như vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ dệt, đồ gỗ... phản ánh nhiều mặt của đời sống cung đình và xã hội đương thời.
Theo ban tổ chức, các hiện vật được giới thiệu xoay quanh bốn chủ đề chính gồm quyền uy triều đại, nghi lễ và trật tự cung đình, tinh hoa mỹ thuật cung đình và giá trị trường tồn của di sản triều Nguyễn. Trong ảnh là cổ vật kiếm và đồ pháp lam thời Nguyễn.
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Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết cổ vật thời Nguyễn là những “mảnh ghép” quan trọng giúp tái hiện sinh động bức tranh về chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật của một giai đoạn lịch sử. Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những dấu ấn văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong ảnh là bức hoành bằng bạc, chữ đồng triều Khải Định tặng nước Pháp.
Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa các hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế với những sưu tập tư nhân được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều năm. Không gian trưng bày vì thế mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện hơn về đời sống cung đình triều Nguyễn cũng như trình độ thủ công, mỹ thuật đỉnh cao của các nghệ nhân xưa. Trong ảnh là cổ vật đồ sứ ký kiểu thời Gia Long và Minh Mạng.
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Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn là dịp kết nối các nhà sưu tập cổ vật với công chúng yêu di sản. Theo ông Hoàng Việt Trung, đây cũng là cơ hội để lan tỏa tình yêu di sản và nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong ảnh là bộ ngà voi và đế gỗ tạo hình con lân thời Nguyễn.
Bộ sưu tập thẻ bài, mũ quan, quả hộp, khung tranh thời Nguyễn.
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Tại lễ khai mạc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các nhà sưu tập hiến tặng, gồm một đĩa pháp lam, một sắc phong thời Thành Thái, hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu các tờ tấu thời vua Duy Tân liên quan đến việc tu sửa công trình kiến trúc triều Nguyễn.
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Những hiện vật này sẽ bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Triển lãm kéo dài đến ngày 9/10 tại điện Long An.