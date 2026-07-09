Khơi dậy tình yêu sách, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam

Trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, sáng 9/7, Thư viện thành phố Huế tổ chức khai mạc Triển lãm “Sách và Áo dài - Ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt”.

Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Thành phố Huế phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Mai Trang/ TTXVN.

Diễn ra từ ngày 9 - 11/7, triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 250 tài liệu, sách, tư liệu, hình ảnh và các sản phẩm sáng tạo về áo dài và văn hóa đọc. Sự kiện tập trung vào ba nội dung chính: “Sách - Kho tàng tri thức” giới thiệu sách, tư liệu về văn hóa, di sản Việt Nam; “Áo dài - Dòng chảy thời gian” trưng bày tài liệu áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân và áo dài qua các thời kỳ; “Sách và Áo dài - Hội tụ văn hóa” giới thiệu những sản phẩm sáng tạo của học sinh về văn hóa đọc và áo dài. Trong đó có hàng chục tác phẩm tiêu biểu do các học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại thành phố Huế thực hiện từ Cuộc thi Thiết kế ấn phẩm số về văn hóa đọc với chủ đề “Sách và Áo dài - Ươm mầm trí tuệ và tôn vinh bản sắc Việt” do Thư viện thành phố Huế tổ chức.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài tại triển lãm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN.

Tại triển lãm, các học sinh tiếp tục thi thuyết trình đối với 11 tác phẩm xuất sắc nhất. Đây đều là những tác phẩm thể hiện khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số của các em trong việc lan tỏa tình yêu sách, tình yêu áo dài và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam.

Với tác phẩm Đọc sách hôm nay, kiến tạo ngày mai, bạn Bùi Ngọc Bảo Hân, Trường Trung học cơ sở Thống Nhất (phường Phú Xuân) chia sẻ về niềm vui và tự hào khi có tác phẩm được chọn thuyết trình tại triển lãm. Đây là cơ hội để em và các bạn thể hiện sự sáng tạo, cũng như hiểu hơn về giá trị của sách và áo dài Việt Nam. Trong quá trình thực hiện tác phẩm, Bảo Hân mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu sách, niềm tự hào đối với tà áo dài và văn hóa dân tộc thông qua hình thức thể hiện số. Triển lãm nói chung và cuộc thi nói riêng không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh mà còn góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống trong thế hệ trẻ, nhất là đối với học sinh Huế.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN.

Theo bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Thành phố Huế, áo dài là biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam. Đối với Huế, áo dài còn gắn liền với lịch sử và di sản của vùng đất Cố đô. Cùng với đó, sách là kho tàng văn hóa, lưu giữ và truyền tải những giá trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự kết hợp giữa sách và hình ảnh áo dài trong triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa tri thức và truyền thống, văn hóa; góp phần bồi đắp tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và xây dựng văn hóa đọc trong xã hội.