Diện mạo ngự viên trong Hoàng thành Huế trước ngày chỉnh trang

Nằm ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, khu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng được các nhà nghiên cứu xác định là phần cốt lõi của khu Ngự Viên, một trong những vườn thượng uyển tiêu biểu của triều Nguyễn. Đây cũng là thắng cảnh đứng thứ năm trong danh mục Thần Kinh nhị thập cảnh do vua Thiệu Trị tuyển chọn.

Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều biến động lịch sử, phần lớn công trình kiến trúc từng hiện diện tại khu vực này đã mất dấu hoặc thay đổi công năng. Trong đó, tòa nhà Ngự Tiền Văn Phòng được xây dựng dưới thời vua Bảo Đại vào đầu thập niên 1930 đã đánh dấu giai đoạn chuyển đổi từ không gian thưởng ngoạn cung đình sang trung tâm hành chính cuối triều Nguyễn.

Không chỉ sở hữu giá trị lịch sử đặc biệt, khu vực hồ Ngọc Dịch còn phản ánh tư duy quy hoạch cung đình Huế với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, thủy hệ, kiến trúc và phong thủy. Hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà cùng hệ thống cầu, đảo, giả sơn từng tạo nên một không gian thanh nhã, được xem là đỉnh cao nghệ thuật vườn cảnh cung đình dưới các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Theo quyết định được lãnh đạo UBND TP. Huế phê duyệt, dự án phục hồi, chỉnh trang cảnh quan hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 11,411 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là khôi phục không gian sân vườn cung đình triều Nguyễn trên cơ sở khoa học và tư liệu lịch sử, qua đó bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của khu vực Ngự Viên.

Dự án cũng hướng đến việc kết nối không gian giữa hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng với các điểm di tích quan trọng trong Đại Nội như điện Kiến Trung và vườn Thiệu Phương, góp phần hoàn thiện mạng lưới tham quan bên trong Hoàng cung, nâng cao trải nghiệm cho du khách và từng bước phục hồi tính toàn vẹn của cảnh quan cung đình xưa.

Một trong những hạng mục nổi bật của dự án là phục hồi cầu Phổ Độ, cây cầu từng hiện diện trong nhiều thư tịch cổ của triều Nguyễn. Theo thiết kế, cầu được dựng theo kiến trúc truyền thống với hệ khung gỗ nhóm II, mái lợp ngói liệt men xanh, kết hợp các chi tiết trang trí đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế. Công trình sẽ được thi công bằng kỹ thuật bảo tồn truyền thống, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm độ bền lâu dài.

Bên cạnh đó, dự án sẽ gia cố hệ thống kè đá gan gà quanh hồ, phục hồi lan can cổ, nạo vét hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà và khu vực cống Đông An để khơi thông dòng chảy nối với hệ thống Nội Kim Thủy.

Các hạng mục cảnh quan cũng được chỉnh trang đồng bộ gồm đường dạo, thảm cỏ, cây xanh, giả sơn, bồn cảnh và khu vực phía trước Ngự Tiền Văn Phòng. Nhiều di vật, bia đá, biển ngạch sẽ được kiểm kê, phục dựng hoặc bảo quản theo đúng nguyên tắc bảo tồn di sản. Dự án đồng thời đầu tư hệ thống tưới cây, thoát nước và chiếu sáng mỹ thuật nhằm vừa bảo tồn cảnh quan vừa phục vụ hoạt động tham quan trong tương lai.

Hiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đang được thẩm định tại cơ quan chuyên môn về di sản. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công vào cuối tháng 7/2026 và có thời gian thực hiện trong vòng 3 năm.

Khi hoàn thành dự án phục hồi, hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng không chỉ được chỉnh trang về cảnh quan mà còn góp phần làm sống lại một phần không gian Ngự Viên từng nổi tiếng bậc nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn, bổ sung thêm một điểm nhấn đặc sắc cho hành trình khám phá di sản Đại Nội Huế.

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