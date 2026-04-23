CEO mới của Apple có là Steve Jobs thứ hai?

Với phong cách lãnh đạo quyết đoán, John Ternus được kỳ vọng giúp Apple bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI, đồng thời tìm ra sản phẩm đột phá tiếp theo.

John Ternus, CEO tiếp theo của Apple, tại lễ ra mắt MacBook Neo hồi tháng 3. Ảnh: Bloomberg.

Apple sẽ có CEO mới vào ngày 1/9, khi Tim Cook giao phó trọng trách cho John Ternus. Trên website công ty, hình ảnh 2 người cùng đi dạo được chia sẻ với áo sơ-mi tối màu, quần jean xanh và đeo Apple Watch. Theo Bloomberg, điều này gợi ý sự liên tục trong quá trình chuyển giao, và Ternus sẽ tiếp nối di sản mà Cook để lại.

Tất nhiên, Ternus vẫn đối mặt nhiều thách thức khi nhậm chức vào tháng 9. Kể cả khi tiếp quản đế chế công nghệ hàng đầu thế giới, tân CEO Apple cần tìm ra sản phẩm lớn tiếp theo, đồng thời tạo dựng vị thế cho công ty trong lĩnh vực AI.

Bậc thầy về thực thi

Theo WSJ, sự thay đổi diễn ra vào thời điểm đặc biệt. Mảng thiết bị phần cứng mang về doanh thu 400 tỷ USD /năm cho Apple, riêng iPhone vẫn là sản phẩm bán chạy.

Ngược lại, công ty đang chật vật để tìm kiếm dòng sản phẩm đột phá mới. Hãng cũng đối mặt nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI. Trợ lý Siri hiện bị đánh giá yếu hơn nhiều chatbot từ đối thủ.

"Ternus phải vượt qua 'mồi nhử' từ những cải tiến nhỏ giọt, vốn gây khó khăn cho Apple trong thời gian gần đây.

Khi nắm quyền, Ternus phải định hình tương lai của Apple một cách quyết liệt, tương tự cách ông ấy bảo vệ quá khứ công ty", nhà phân tích Dipanjan Chatterjee từ Forrester Research Inc., nhận định.

John Ternus (trái) và Tim Cook. Ảnh: Apple.

Dưới thời Cook, Apple ra mắt một số sản phẩm mới như Apple Watch, AirPods và Vision Pro. Trong khi đồng hồ và tai nghe thành công vang dội, kính thông minh Vision Pro chứng kiến thất bại lớn, bất chấp thời gian phát triển dài và hàng tỷ USD đầu tư.

Apple cũng chi khoảng 10 tỷ USD cho dự án xe tự lái rồi hủy bỏ sau đó. Trong cả 2 trường hợp, quan điểm của Ternus khá thận trọng, có phần phản đối những ý tưởng này.

"Điểm mạnh của Ternus là khả năng thực thi. Ông đảm bảo Apple liên tục cập nhật iPhone, iPad, Mac và Apple Watch mỗi năm, đồng thời cải thiện chất lượng, độ bền và hiệu năng phần cứng, những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của Ternus với tư cách đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết.

Ternus cũng rất ủng hộ MacBook Neo, thiết bị phá vỡ cách tiếp cận cao cấp thường thấy của Apple. Ông muốn hướng đến thế hệ người dùng trẻ. Mọi thứ được đền đáp khi mẫu laptop giá 600 USD được đánh giá cao, thậm chí cháy hàng tại một số thị trường.

Phong cách quyết đoán

Đó là những khởi đầu tích cực khi Ternus tiếp quản vị trí CEO Apple. Trên cương vị mới, ông có nhiệm vụ giúp công ty bắt kịp xu hướng, dẫn dắt vào các danh mục sản phẩm mới, gồm thiết bị nhà thông minh và thiết bị đeo tích hợp AI.

Dựa trên tin đồn, kế hoạch nhà thông minh của Apple gồm màn hình thông minh có khả năng nhận diện khuôn mặt. Hãng cũng thiết kế robot để bàn với màn hình xoay và camera an ninh.

Mảng thiết bị đeo cũng được đầu tư lớn, các sản phẩm trong kế hoạch gồm kính thông minh, mặt dây chuyền và AirPods thế hệ mới. Những thiết bị này sẽ tích hợp camera để quét hình ảnh môi trường.

Cho đến nay, tiến độ các dự án khá chông gai. Kính thông minh có thể bị hoãn đến năm 2027, trong khi kế hoạch tung ra robot để bàn có khả năng bị lùi sang 2028.

Không chỉ xoay quanh vấn đề kỹ thuật, sự cố chậm trễ còn ảnh hưởng đến chu kỳ nâng cấp phần cứng và doanh thu. Theo Gurman, Apple chọn Ternus với hy vọng vị lãnh đạo trẻ tuổi có thể vực dậy các dự án, giúp công ty cạnh tranh tốt hơn trong lĩnh vực AI.

Tim Cook nổi tiếng với phong cách ra quyết định dựa trên đồng thuận. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng tin tưởng vào phong cách quyết đoán hơn của Ternus, gần giống đồng sáng lập Steve Jobs. Các đồng nghiệp lâu năm mô tả Ternus sẵn sàng đưa ra quyết định rõ ràng, trái ngược cách tiếp cận thận trọng và hướng đến đồng thuận của Cook.

"Nếu bạn đưa cho Tim lựa chọn A hoặc B, ông ấy sẽ không chọn mà đặt ra một loạt câu hỏi nếu có lo ngại. Ngược lại, Ternus sẽ tự quyết định. Dù có thể đúng hoặc sai, đó vẫn là quyết định", một người làm việc thân thiết với Cook và Ternus, chia sẻ.

Khi dự án Mac mini cần nâng cấp cấu hình, Ternus đã từ chối thay đổi hoàn toàn ngoại hình, quá trình cần sự hỗ trợ từ bộ phận thiết kế công nghiệp.

Điều này giúp việc nâng cấp thiết bị diễn ra nhanh chóng. Ternus không quá chú trọng đến tiềm năng lợi nhuận sản phẩm, thay vào đó tập trung vào giá trị của thiết bị với hệ sinh thái Apple.

"Đây là một trong nhiều quyết định cho thấy sự quyết đoán, hiểu biết sâu sắc về văn hóa và sản phẩm của Apple", tác giả Rolfe Winkler từ WSJ dẫn lời các nguồn tin giấu tên, nhận xét về Ternus.

Theo Bloomberg, sự chuyển giao này báo hiệu kết thúc của kỷ nguyên ra quyết định bằng hội đồng. Tương lai công ty sẽ phụ thuộc vào Ternus, người quyết định duy nhất.

Thách thức với CEO Apple

Ternus gia nhập Apple vào 2001, 4 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania với bằng kỹ sư cơ khí. Trước khi làm việc tại Apple, Ternus đầu quân cho một công ty thực tế ảo.

Thời đại học, Ternus là thành viên đội bơi lội. Đến nay ông vẫn giữ thân hình cao và gầy. Thú vui ngoài giờ của Ternus là lái chiếc Porsche tại trường đua Laguna Seca. Thành tích chạy dưới 1 phút 40 giây mỗi vòng của ông rất đáng nể với một tay đua không chuyên.

Trong nội bộ, mọi người đồng tình rằng Ternus dễ mến. Theo WSJ, ông điều hành các cuộc họp một cách trơn tru và luôn tập trung, không thích thông qua quản lý cấp trung mà trực tiếp trao đổi với nhân viên cấp dưới để hiểu rõ sản phẩm.

Ternus cũng chưa từng tạo mâu thuẫn lớn trong môi trường công sở phức tạp như Apple. Kỹ năng ngoại giao khéo léo giúp ông thăng tiến đến vị trí cao nhất.

John Ternus phát biểu tại lễ tốt nghiệp ngành kỹ thuật, Đại học Pennsylvania, năm 2024. Ảnh: YouTube.

Dấu ấn lớn nhất của Ternus là trang bị chip tự sản xuất cho máy tính Mac, giúp sản phẩm chạy mượt mà và tỏa nhiệt ít hơn trước.

Giám đốc mua hàng Tony Blevins cho rằng việc bổ nhiệm chuyên gia phần cứng làm lãnh đạo là dấu hiệu cho thấy Apple sẽ tập trung hơn vào sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế như hiện nay.

"Giống như Cook khi kế nhiệm Jobs, Ternus tiếp quản vị trí này khi còn khá kín tiếng với công chúng. Nếu Jobs có tầm nhìn về sản phẩm và Cook là chuyên gia chuỗi cung ứng, Ternus lại rành về phần cứng, dường như đứng giữa 2 người tiền nhiệm", cây viết từ WSJ nhận định.

Trên cương vị mới, Ternus cần duy trì kỷ luật vận hành và khả năng lãnh đạo điềm tĩnh, những yếu tố giúp Apple thành công thời gian qua, đồng thời quyết đoán hơn trước những giai đoạn quan trọng.

Sau khi rời vị trí CEO, Cook sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch, chủ yếu quản lý quan hệ chính phủ và các vấn đề địa chính trị. Theo một số nguồn tin tại Apple, Ternus chưa sẵn sàng làm việc với chính phủ các nước. Do đó, việc giữ Cook ở ghế chủ tịch giúp duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế biến động.