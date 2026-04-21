Tim Cook gửi tâm thư sau xác nhận rời ghế CEO Apple

Sau thông tin Tim Cook sẽ rời vị trí CEO Apple, ông gửi thư ngỏ đến cộng đồng người dùng Apple toàn cầu, bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ cảm xúc cá nhân.

Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí CEO Apple sau 15 năm, vào ngày 1/9. Ảnh: Apple.

Apple vừa xác nhận Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào ngày 1/9 để chuyển sang làm Chủ tịch điều hành. John Ternus sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo hãng công nghệ lớn nhất thế giới.

Trong bức thư được đăng trên website chính thức của Apple, Tim Cook kể lại lịch trình buổi sáng quen thuộc của mình suốt 15 năm qua. Ông mở hộp thư và đọc những email nhận được từ ngày hôm trước. Người dùng Apple từ khắp nơi trên thế giới gửi đến ông những mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của họ, từ trải nghiệm sử dụng thiết bị trong công việc, tới người thân được cứu sống nhờ Apple Watch.

Trong mỗi email như vậy, Cook cho biết ông "cảm nhận được nhịp đập của nhân loại", cảm thấy trách nhiệm ngày càng lớn hơn. Nhưng trên tất cả, ông cảm thấy sự biết ơn vì được lãnh đạo một công ty có thể chạm đến cuộc sống con người theo cách sâu sắc đến vậy.

"Đó là một vinh dự và đặc quyền rất lớn", ông viết trong thư.

Tim Cook cũng không tiếc lời ca ngợi người kế nhiệm. "John Ternus có tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một người sáng tạo và trái tim để lãnh đạo bằng chính trực và danh dự. Anh ấy chắc chắn là người phù hợp để dẫn dắt Apple vào tương lai", Tim Cook phát biểu.

Tuy nhiên, Cook muốn làm rõ một điều. Đây không phải lời tạm biệt.

Ông chọn khoảnh khắc chuyển giao này để nói lời cảm ơn với tư cách cá nhân, khi được trở thành CEO của công ty mà ông xem là vĩ đại nhất thế giới. Ông cũng cảm ơn người dùng vì sự tin tưởng và lòng tốt đã dành cho ông, và nhiều trải nghiệm khác như chào người dùng trên phố, các khoảnh khắc Apple ra mắt sản phẩm hay dịch vụ mới.

"Mỗi ngày chúng tôi thức dậy và nghĩ xem có thể làm gì để cuộc sống của các bạn tốt hơn một chút. Và mỗi ngày, các bạn đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời nhất có thể", Tim Cook viết ở cuối thư.