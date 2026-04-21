Tim Cook rời ghế CEO Apple

Tim Cook sẽ trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị vào ngày 1/9, người đảm nhiệm chức vụ CEO do ông để lại là John Ternus.

Trong thông báo chính thức được công bố vào tối 20/4, Apple xác nhận Tim Cook, CEO của công ty từ năm 2011, sẽ từ chức vào ngày 1/ 9 và được thay thế bởi John Ternus, hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Tim Cook, 65 tuổi, sẽ tiếp tục giữ chức CEO cho đến cuối tháng 8 để hỗ trợ giai đoạn chuyển giao, diễn ra sau một "quá trình lập kế hoạch kế nhiệm dài hạn và chu đáo". Sau đó, Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

"Được làm CEO của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi", Cook nói trong thông báo.

"Tôi yêu Apple bằng cả trái tim mình và tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội làm việc với một đội ngũ những người tài giỏi, sáng tạo, giàu trí tuệ và tận tâm, những người luôn kiên định cống hiến để làm phong phú thêm cuộc sống của khách hàng và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thế giới".

Bên cạnh đó, Tim Cook cũng dành lời ca ngợi người kế nhiệm của mình. "John Ternus sở hữu tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim để lãnh đạo bằng sự chính trực và danh dự".

CEO hiện tại của Apple nhận định Ternus là người có tầm nhìn xa, đóng góp lớn vào thành công của hãng trong hơn 25 năm qua, phù hợp để trở thành người dẫn đắt Apple tiến vào tương lai.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và phẩm chất của ông ấy và tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ông ấy trong quá trình chuyển giao này và trong vai trò mới của tôi với tư cách là chủ tịch điều hành", Tim Cook cho biết thêm.

Cùng với quá trình chuyển giao chức vụ CEO, một loạt nhân sự tương ứng của Apple cũng có sự thay đổi, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Arthur Levinson trở thành một lãnh đạo cấp cao độc lập, Ternus có một ghế trong Hội đồng quản trị và Johny Srouji thay thế vai trò Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Ternus ngay thời điểm này.