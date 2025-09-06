Tài tử 'Deadpool' bị chỉ trích

Ryan Reynolds dành thời gian ngắn ngủi trên thảm đỏ để tham gia phỏng vấn với một phóng viên nhí. Khoảnh khắc thổi bùng tranh cãi bởi thái độ và những câu đùa từ nam diễn viên.

Theo Page Six, Ryan Reynolds bị chỉ trích thô lỗ và kiêu ngạo sau cuộc trò chuyện trên thảm đỏ với một phóng viên nhí tại LHP Quốc tế Toronto. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam diễn viên kể câu chuyện cười với thái độ khinh thường dành cho cậu bé.

Ryan Reynolds trên thảm đỏ LHP Quốc tế Toronto. Ảnh: Shutterstock.

"Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Trẻ con không hiểu những trò đùa kiểu này, khi người khác cư xử thô lỗ với chúng. Đó gọi là ác ý", "Đùa với người lớn thì được, nhưng trẻ con sẽ không hiểu những gì chúng cho là đùa đâu", một số bình luận về khoảnh khắc.

Một cư dân mạng khác mỉa mai: "Ryan và Blake rất coi thường và đối xử tệ bạc với những người mà họ cho là thấp kém hơn".

Góc quay khác thuật lại sự việc, Ryan Reynolds bối rối khi dừng lại để tham gia cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên nhí. Cả hai chào hỏi và nhanh chóng chuyển sang phần hỏi đáp.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng ngôi sao phim Deadpool không hề thô lỗ khi kể câu chuyện đùa.

"Nhân viên TIFF đang đóng thảm đỏ và vội vã đưa anh ấy vào trong. Họ nói rằng Ryan không thể nhận phỏng vấn thêm nữa, nhưng thực tế là anh ấy chủ động dừng lại để tham gia cuộc phỏng vấn với cậu bé bởi họ từng nhiều lần gặp gỡ trước đây. Anh ấy không hề thô lỗ chút nào. Có rất nhiều phóng viên khác cố gắng đặt câu hỏi, đó là lý do anh ấy phải cúi xuống để nói chuyện”, người này nói.

Trong bối cảnh kiện tụng, Ryan Reynolds và Blake Lively luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Bất kể lời nói hay hành động của cặp sao đều có thể dẫn đến tranh cãi nếu không thể hiện phù hợp.