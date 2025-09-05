Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động khó hiểu của mẹ Travis Kelce với Taylor Swift

  • Thứ sáu, 5/9/2025 05:45 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Donna Kelce, mẹ của Travis Kelce gây tranh cãi khi vô tình chia sẻ clip có nội dung phản cảm về Taylor Swift. Đoạn video khiến người hâm mộ nữ ca sĩ bức xúc.

Theo Page Six, mới đây, Donna Kelce - mẹ ruột của Travis Kelce - bất ngờ bị chỉ trích khi có hành động gây tranh cãi về Taylor Swift.

Cụ thể, bà Donna Kelce đã vô tình chia sẻ lại đoạn clip của diễn viên hài Leanne Morgan, trong đó Taylor Swift bị đem ra làm trò đùa với những phát ngôn phản cảm. Trong video, Morgan nói: “Tử cung của Taylor đang nhói lên. Tôi biết mà. Và cô ấy muốn có con. Đây là lúc cô ấy muốn có con. Và cô ấy muốn sinh với anh chàng Kelce to lớn đó”.

Diễn viên hài tiếp tục nhấn mạnh: “Tất nhiên rồi. Cả hai đều cao. Tôi có thể nhìn thấy điều đó. Tất nhiên cô ấy muốn có con với anh ấy”.

Bài đăng của Donna Kelce nhanh chóng bị gỡ bỏ, song vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ Swift phẫn nộ. Trên Reddit, nhiều người chỉ trích đây là “tư tưởng cổ hủ”, “ghê tởm” và “thiếu tôn trọng phụ nữ”.

Taylor Swift anh 1

Taylor Swift và bà Donna Kelce. Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Donna, cho rằng bà chỉ lỡ tay bấm nhầm khi dùng Instagram. Một số tài khoản còn chỉ ra việc chia sẻ nhầm nội dung rất dễ xảy ra, đặc biệt với người lớn tuổi.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại Rhode Island vào mùa hè năm sau. Một nguồn tin thân cận nói với Page Six: “Họ sẽ cưới vào mùa hè năm sau tại Rhode Island. Cô ấy đang nóng lòng muốn có con”.

Song song đó, Taylor Swift đang chi 1,7 triệu USD để cải tạo căn biệt thự tại Watch Hill, Westerly, mở rộng thêm cánh nhà mới với phòng ngủ lớn, phòng tắm và bếp. Biệt thự trị giá 17,5 triệu USD mà cô mua năm 2013 vốn là nơi nữ ca sĩ thường tổ chức tiệc tùng, trong đó có cả lần đón tiếp Kelce và đồng đội vào năm ngoái.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái “là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp”. Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.

