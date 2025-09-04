Hình ảnh thiêng liêng tại buổi chiếu 'Mưa đỏ' ở Thành cổ Quảng Trị

Tối 4/9, "Mưa đỏ" được chiếu ngoài trời tại Thành cổ Quảng Trị, thu hút 5.000 khán giả tham dự. Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói đây là buổi chiếu thiêng liêng nhất của phim.

Tối 4/9, buổi chiếu phim Mưa đỏ ngoài trời đã diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị, để tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ. Sự kiện được tổ chức bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân - đơn vị sản xuất Mưa đỏ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, có đến 5.000 khán giả tham dự buổi chiếu, trực tiếp thưởng thức tác phẩm.

Vé mời được Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị gửi đến các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và bà con địa phương. Tại khu vực trước đài tưởng niệm, ban tổ chức bố trí màn chiếu lớn để phục vụ khán giả.

Tại buổi chiếu, hàng ghế đầu tiên được để trống, thay vào đó đặt ba lô xanh, mũ tai bèo và hoa cúc trắng. Cách sắp xếp này nhằm sự tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, mang lại không khí thiêng liêng cho sự kiện.

Hàng ghế đầu tại sự kiện. Ảnh: @dangthaihuyen.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết trong suốt 3 năm lăn lộn cùng Mưa đỏ, đây là buổi chiếu quan trọng, thiêng liêng và đặc biệt nhất mà Điện ảnh Quân đội cùng toàn thể ê-kíp phim đã mong chờ từng ngày để hiện thực hóa.

"Hôm nay, tôi xin mạn phép thay mặt đại gia đình Mưa đỏ kính cẩn báo cáo trước anh linh các liệt sĩ: Chúng con bằng tất cả sức lực, tâm huyết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình", nữ đạo diễn viết.

Khoảng 5.000 người có mặt để tham dự buổi chiếu Mưa đỏ ở Thành cổ Quảng Trị.

Mưa đỏ đang tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tiếp xô đổ nhiều kỷ lục doanh thu. Ngày 4/9, phim thu về 20 tỷ đồng - thấp hơn so với giai đoạn trước nhưng vẫn là con số đáng mơ ước với nhiều tác phẩm. Đến nay, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã cán mốc 480 tỷ đồng , chính thức vượt Nhà bà Nữ để vươn lên vị trí top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Không chỉ tạo cơn sốt phòng vé, Mưa đỏ còn ghi dấu bằng những hiện tượng hiếm có. Đây là lần hiếm hoi một bộ phim Việt đạt doanh thu tại miền Bắc vượt trội so với miền Nam. Theo khảo sát, thị trường phía Bắc chiếm đến 2/3 tổng doanh thu, trong đó Hà Nội dẫn đầu về tỷ lệ lấp đầy rạp, doanh số và số vé bán ra.