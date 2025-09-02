Trấn Thành hết lời khen 'Mưa đỏ'

Trấn Thành bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của "Mưa đỏ". Anh nhận định đây là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà mình từng xem.

Mưa đỏ đang là bộ phim gây sốt phòng vé nội địa, với việc vừa vượt mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày chiếu. Giới quan sát dự đoán, với tốc độ hiện tại, tác phẩm của Đặng Thái Huyền hoàn toàn có khả năng vượt Mai để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

Mới đây, Trấn Thành cũng có những chia sẻ về tác phẩm. Anh cho biết do bận rộn với lịch ghi hình phim Tết, nên chỉ mới có dịp xem Mưa đỏ gần đây. Trong bài viết, đạo diễn bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của một bộ phim và nhận định đây là một tác phẩm công phu, hoành tráng và chỉn chu.

"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật. Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó", Trấn Thành viết.

Cuối bài đăng, đạo diễn cũng bày tỏ Mưa đỏ là bộ phim lịch sử làm về chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem. Trấn Thành nhắn nhủ khán giả hãy ra rạp xem phim.

Sáng 2/9, Mưa đỏ cán mốc 400 tỷ đồng .

Trước đó, Mưa đỏ đã liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu từng được thiết lập bởi các tác phẩm của Trấn Thành. Ngày 31/8, phim đạt 48 tỷ đồng , trở thành bộ phim có doanh thu ngày cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 43,9 tỷ đồng của Mai (14/2/2024). Mưa đỏ cũng chính thức vượt Bộ tứ báo thủ (doanh thu 332 tỷ đồng ), vươn lên thành phim ăn khách nhất năm 2025 và giữ vị trí thứ 5 trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định thành công của những bộ phim này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng - vốn trước đây thường bị cho là phim "cúng cụ".

"Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc một cách mới mẻ và chân thực, thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho dòng phim chiến tranh, cách mạng trong tương lai", ông Cường cho biết.