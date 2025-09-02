Nữ ca sĩ chia sẻ về việc hai con gái đi diễn cùng trong sự kiện gần đây, đồng thời phản đối những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Thông qua trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng về những hình ảnh, video tại một sự kiện âm nhạc gần đây. Theo đó, một clip ghi lại cảnh 2 con gái Phạm Quỳnh Anh ngồi hàng ghế đầu ở sự kiện có mẹ biểu diễn được chia sẻ, gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản mạng đưa ra những bình luận trái chiều. Do đó, nữ ca sĩ phải lên tiếng bảo vệ con gái.

Theo Phạm Quỳnh Anh, việc nữ ca sĩ đưa các con đi cùng trong show chỉ với mong muốn để các con được ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ trên hành trình trưởng thành và thấy được sự lao động của mẹ. Thế nhưng, những video theo cô là không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, đã khiến các bé hứng chịu những lời công kích.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV.

“Các phép tắc về văn hóa ứng xử là điều cơ bản đã được gia đình giáo dục kỹ lưỡng, mà bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp đều thấy Quỳnh Anh rất nghiêm khắc với các con trong việc này. Tuệ Lâm mới chỉ 13 tuổi, đang ở độ tuổi phát triển, tâm lý rất nhạy cảm. Các con không quen với việc có đến 5-6 chiếc máy quay cùng lúc chĩa thẳng vào và các cô chú còn bất chợt phỏng vấn con khi chưa hề xin phép hay thông qua mẹ, khiến con có phần bối rối nhưng vẫn cố gắng trả lời bình thường để không ảnh hưởng đến mẹ”, Phạm Quỳnh Anh kể.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Tuệ An chỉ có một tật nhỏ về chớp mắt, chứ không phải như những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng. Con cũng khá bối rối khi thấy quá nhiều máy quay nên con tới ôm mẹ khi mẹ vừa xuống sân khấu, vì An là một cô bé khá khép kín. Quỳnh Anh tin tất cả người mẹ khác cũng sẽ đồng cảm rằng dù con có xấu đẹp thế nào thì vẫn là máu thịt, là phần thiêng liêng đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mỗi người mẹ”.

Quỳnh Anh tâm sự cô cảm thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận ác ý khi còn quá nhỏ và không làm sai điều gì. Cô mong cộng đồng mạng khi bình luận hãy đặt chữ “yêu thương” lên trước hết.

“Biết rằng với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì việc quản lý những thông tin sai, những bình luận đầy nội dung độc hại là vô cùng khó khăn nhưng Quỳnh Anh không chọn thỏa hiệp và chắc chắn sẽ có những hành động quyết liệt để bảo vệ người thân, gia đình của mình. Quỳnh Anh cũng muốn gửi lời xin lỗi nếu sự việc lần này gây ảnh hưởng đến quý vị và chân thành cảm ơn những ai đã yêu thương, động viên các con”, cô nhắn nhủ thêm.