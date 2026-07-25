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Thể thao

Tai nạn chết người trong lúc nâng cấp sân Camp Nou

  • Thứ bảy, 25/7/2026 05:44 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Một công nhân 54 tuổi thiệt mạng sau tai nạn tại công trường cải tạo sân Camp Nou, đánh dấu sự cố lao động nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi dự án khởi động năm 2023.

Sân Camp Nou đang trong quá trình nâng cấp. Ảnh: Reuters.

Theo AS, một công nhân 54 tuổi đã tử vong sau tai nạn xảy ra tại công trường cải tạo sân Camp Nou của Barcelona hôm 24/7. Đây là vụ tai nạn lao động chết người đầu tiên kể từ khi đội bóng xứ Catalonia bắt đầu dự án nâng cấp toàn diện sân nhà vào tháng 6/2023.

Theo thông báo từ lực lượng Mossos d'Esquadra (cảnh sát vùng Catalonia), vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 tại khu vực công trường thuộc quận Les Corts, Barcelona. Nạn nhân được xác định tử vong sau khi bị một vật thể va đập trong quá trình làm việc.

Ngay sau khi nhận được thông báo, các đơn vị cảnh sát điều tra cùng lực lượng cấp cứu y tế (SEM) đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu chữa đều không thể giúp công nhân này qua khỏi. Cơ quan chức năng sau đó đã báo cáo vụ tai nạn lên tòa án và Sở Doanh nghiệp, Lao động của Catalonia để tiếp tục điều tra theo quy trình.

Dự án cải tạo Spotify Camp Nou được Barcelona khởi công ngày 1/6/2023. Trong hơn ba năm qua, hàng nghìn công nhân đã tham gia xây dựng công trình với mục tiêu biến sân đấu này thành một trong những sân vận động hiện đại nhất thế giới.

Hiện tại, quá trình cải tạo đã hoàn thành phần khung mới của tầng khán đài thứ ba. Các hạng mục tiếp theo tập trung vào hệ thống kết cấu chịu lực, trong đó có vòng nén dùng để nâng đỡ phần mái che mới của sân.

Camp Nou đang trải qua cuộc đại tu lớn nhất lịch sử với tham vọng tăng sức chứa, cải thiện trải nghiệm khán giả và nâng cấp cơ sở vật chất.

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Đào Trần

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