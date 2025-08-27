Tài khoản mạng xã hội của Son Ye Jin bị xóa

Son Ye Jin và công ty quản lý đồng loạt lên tiếng sau khi tài khoản mạng xã hội phụ biến mất. Nữ diễn viên cho biết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Theo SpotTV News, Son Ye Jin khiến khán giả xôn xao khi một tài khoản mạng xã hội phụ bất ngờ biến mất. Trước khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên sử dụng 2 tài khoản là yejinhand và yejinfoot_official (tài khoản bị mất). Hồi tháng 6, cô tạo tài khoản này làm nơi chia sẻ cuộc sống với khán giả.

Ngay lập tức, MSTeam - công ty quản lý của Son Ye Jin đưa ra thông báo: "Tài khoản không phải do nữ diễn viên xóa. Cô ấy cũng không biết tại sao nó lại biến mất, nên chúng tôi đang kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chúng tôi đang xem xét nhiều hướng như tài khoản bị hack hoặc tự động khóa do các sự cố liên quan đến AI. Sau khi xác định được nguyên nhân, tài khoản sẽ được khôi phục, nhưng chúng tôi không biết mất bao lâu".

Đăng tải bài viết trên tài khoản @yejinhand, Son Ye Jin lên tiếng: "Chắc hẳn các bạn rất ngạc nhiên khi tài khoản phụ đột nhiên bị xóa phải không. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi sẽ khôi phục lại sớm nhất có thể".

Son Ye Jin đăng ảnh trên đường tới Venice kèm lời giải thích về tài khoản mạng xã hội. Ảnh: @yejinhand.

Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim No Other Choice, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 24/9. Trong phim, Son Ye Jin đóng chính cùng Lee Byung Hun. Cũng trong bài viết trên, nữ diễn viên cho biết cô và Lee Byung Hun, Park Hee Soon chuẩn bị lên đường tới tham dự Liên hoan phim Quốc tế Venice.

"Cuối cùng cũng lên đường rồi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Liên hoan phim Venice và tôi rất háo hức. Hẹn gặp lại các bạn ở Venice với diện mạo ấn tượng nhất", Son Ye Jin viết.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim No Other Choice, Son Ye Jin vướng tranh cãi sau lời nhận xét từ Lee Byung Hun. Cụ thể, anh tiết lộ cô chưa bao giờ trả lời diễn viên nhí trên phim trường. Bất chấp lời giải thích, Son Ye Jin bị khán giả chỉ trích, cho rằng cô giả tạo hoặc bất lịch sự với diễn viên nhí. Sau đó, mẹ của diễn viên nhí phải lên tiếng bảo vệ Son Ye Jin.