'Lệnh Hồ Xung' Lữ Tụng Hiền hiện tại ra sao

Theo HK01, nam diễn viên nổi tiếng với vai Lệnh Hồ Xung vừa bị bệnh nặng. Thông tin này được vợ của Lữ Tụng Hiền là Mạch Cảnh Đình xác nhận.

Vợ Lữ Tụng Hiền cho biết nam diễn viên bị nhiễm trùng phổi do vi khuẩn đã lan sang nhiều cơ quan. Anh sụt gần 18 kg trong 14 ngày nằm trong phòng ICU và các nhân viên y tế khẳng định trường hợp này rất nghiêm trọng, hiếm gặp.

Đăng ảnh chụp trước phòng chăm sóc đặc biệt, Mạch Cảnh Đình viết: "Trong hơn hai tháng đầy biến động, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, quan tâm và giúp đỡ. Lữ Tụng Hiền đã xuống máy bay, vào phòng cấp cứu, tới phòng áp lực âm sau đó xuất viện do sai ​​sót y khoa.

Hình ảnh gầy gò gần đây của Lữ Tụng Hiền. Ảnh: Weibo.

Tiếp đó, anh ấy lại vào phòng cấp cứu và khoa chăm sóc đặc biệt (lúc này anh ấy đã nguy kịch), rồi tới khoa cách ly và được trở về nhà nghỉ ngơi, tập thể dục… Lời khuyên chân thành của tôi dành cho mọi người: Đừng làm việc quá sức".

Sau đó, Lữ Tụng Hiền chia sẻ lại bài viết của vợ và để lại lời nhắn cho người hâm mộ: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thật ra, tôi đã hôn mê suốt thời gian qua và không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi xin lỗi những người xung quanh vì đã phải buồn và lo lắng cho tôi. Nhưng lần này tôi thực sự hiểu được cảm giác tái sinh từ đống tro tàn. Ai cũng cần chăm sóc sức khỏe ngay cả trong cuộc sống bận rộn này".

Theo HK01, trong tấm ảnh tại phim trường vào tháng 6, Lữ Tụng Hiền gầy gò, ốm yếu hơn hẳn trước đó.

Lữ Tụng Hiền nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Hồ Xung trong phim Tiếu ngạo giang hồ. Nam diễn viên sinh năm 1966, tham gia các phim Thiên hạ vô địch, Canh bạc cuộc đời, Bích huyết thanh thiên trân châu kỳ… Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình quen nhau năm 1994 rồi kết hôn năm 2008.