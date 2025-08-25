Danh hài Reggie Carroll bị bắn chết

Danh hài Reggie Carroll tử vong sau một vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết một nghi phạm nam đã bị bắt giữ và buộc tội giết người.

Theo Deadline, danh hài Reginald Reggie Carroll đã tử vong sau một vụ nổ súng tại thành phố Southaven, bang Mississippi (Mỹ).

Theo thông tin, sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ súng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phát hiện Reggie Carroll bị thương nặng. Anh được đưa đến bệnh viện Regional One Health ở Memphis để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhà chức trách cho biết một nghi phạm nam đã bị bắt giữ và buộc tội giết người. Vụ việc được mô tả là một sự cố bất ngờ, không liên quan đến việc đấu đá của các băng đảng trong khu vực, song cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Reggie Carroll, 52 tuổi, được biết đến với danh xưng "vua hài kịch” sau nhiều thập kỷ hoạt động trong làng hài. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cộng đồng nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng.

Mo’Nique - nữ diễn viên, danh hài đoạt giải Oscar - đã đăng tải lời tri ân xúc động, gọi Carroll là “người anh em trong hài kịch”. Bà viết: “Hãy đối xử tốt với mọi người vì bạn sẽ không bao giờ biết còn có cơ hội gặp lại họ hay không. Lần cuối tôi và anh Reggie ở bên nhau là khoảng thời gian tuyệt vời. Vì vậy tôi không rơi những giọt nước mắt buồn, bởi tất cả ký ức chúng tôi có với nhau đều tuyệt vời”.

Người em trai Jonathan Carroll cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của công chúng: “Gửi đến tất cả những ai đã chia buồn về sự ra đi của Reggie Carroll, tình cảm của các bạn đã được đón nhận trọn vẹn – xin cảm ơn!”.

Reggie Carroll xuất thân từ Baltimore, là một trong những gương mặt quen thuộc của làng hài kịch Mỹ. Anh gắn bó với sân khấu hài trong nhiều thập kỷ và thường xuyên lưu diễn tại các câu lạc bộ hài trên khắp nước Mỹ.

Trong suốt sự nghiệp, Carroll không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn được cộng đồng hài kịch Baltimore xem là người tiên phong, luôn ủng hộ các sân khấu địa phương từ những ngày đầu. Sự hiện diện của ông để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn hóa - giải trí và tạo ảnh hưởng lớn đến các thế hệ diễn viên hài sau này.