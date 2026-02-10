Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tái hiện lễ thượng nêu ở Thành Nhà Hồ

  • Thứ ba, 10/2/2026 16:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Nghi lễ thượng nêu Tết xưa được trang trọng tái hiện, hòa quyện cùng nghi thức thả cá ông Công trong Hoàng Cung tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Lễ thượng nêu Tết xưa theo phong tục cung đình của vương triều Hồ được tái hiện Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, lễ dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt. Chiều 9/2 (tức 22 tháng Chạp) diễn ra hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa theo phong tục cung đình của vương triều Hồ.
Chiều 9/2 (tức 22 tháng Chạp), tại khuôn viên Cổng Nam Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Giáo dục Di sản với hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa theo phong tục cung đình của vương triều Hồ vào ngày Tết Nguyên đán.
Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, lễ dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt, với mong muốn cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người ấm no, nhà nhà cát khánh, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất Tây đô. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân vùng di sản, du khách gần xa.
Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết khi cây nêu được dựng lên là báo hiệu ngày Tết chính thức bắt đầu. Cây nêu gồm hai loại là cây nêu quốc gia và cây nêu tư gia (tại các gia đình). Trong các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào hoàng cung và sử dụng như một phong tục, điển chế của triều Hồ.
Việc tái hiện nghi lễ thượng nêu ngày Tết để nhân dân và du khách được trải nghiệm cũng như hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Nêu được chốt chặt các ở phần gốc sau khi được dựng lên.
Cây nêu cao hàng chục mét được dựng lên với dòng chữ "Quốc thái dân an". Đây là nét đẹp trong truyền thống tâm thức người Việt góp phần tích cực trong bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của địa phương, quê hương, đất nước.
Sau lễ dựng cây nêu là hoạt động thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Lãnh đạo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết lễ thượng nêu và thả cá ông Công, ông Táo tại Di sản Thành Nhà Hồ không chỉ là nghi thức cổ truyền được tái hiện sinh động mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các vị thần linh và cầu mong những điều tốt đẹp.

Phạm Trường/Tiền Phong

