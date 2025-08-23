Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai

Tạ Đình Phong và Lucas tham gia đua xe trong chuyến đi chơi tại Dubai. Thời gian qua, nam diễn viên chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hai con trai.

Theo Stheadline, Tạ Đình Phong dành nhiều thời gian bên con trai cả Lucas. Mới đây, cả hai được giới truyền thông bắt gặp tham gia đua xe cùng nhóm bạn tại Dubai (UAE). Trước khi bước vào chặng đua 1,2 km tại Dubai Motor City, Tạ Đình Phong và Lucas chuẩn bị đồ bảo trợ như mũ bảo hiểm, găng tay, cùng nhau diện trang phục chuyên dụng đua xe màu đỏ.

Dù loạt ảnh được chụp không rõ mặt, song nhiều khán giả cho rằng hai cha con nhìn ngày càng giống nhau từ phía sau. Nhiều năm qua, Tạ Đình Phong duy trì sở thích với bộ môn đua xe. Không quá khó hiểu khi Lucas cũng thừa hưởng niềm đam mê này.

Cuộc đi chơi được lên kế hoạch nhanh chóng, sau khi nam ca sĩ hoàn thành chuyến lưu diễn tại Hàng Châu. Hồi tháng 4, cả hai tới tham dự buổi biểu diễn của cha mình tại Khải Đức.

Tạ Đình Phong tích cực xây dựng mối quan hệ với các con qua các chuyến đi chơi. Ảnh: Weibo.

Năm 2011, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn. Theo đó, Lucas và Quintu đều chuyển sang sống cùng mẹ. Những năm gần đây, Tạ Đình Phong chủ động sắp xếp công việc, dành thời gian đi chơi cùng các con, nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Được biết, Tạ Đình Phong đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cổ phiếu công ty và các bất động sản cho Lucas và Quintus. Ngoài ra, anh cũng đều đặn gửi số tiền cấp dưỡng nuôi con lên tới 7,3 triệu HKD (khoảng 934.297 USD ) cho vợ cũ.

Đầu năm nay, Tạ Đình Phong từng dẫn hai con cùng gia đình sang Nhật du lịch, đăng ảnh trượt tuyết với Lucas lên Weibo. Sau đó, Tạ Đình Phong tổ chức concert tại nhà thi đấu thể thao Khởi Địch, cả hai con cũng tới cổ vũ.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Anh từng lập kỷ lục là nam ca sĩ trẻ nhất tổ chức 6 buổi biểu diễn tại Nhà thi đấu Hong Kong năm 20 tuổi. Sau đó, anh chuyển hướng sang điện ảnh và kinh doanh, giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng 2011 với phim Kẻ Chỉ Điểm.