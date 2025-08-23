Yonhap News đưa tin ca sĩ Lyn và Lee Soo đã đường ai nấy đi sau 11 năm chung sống. 325 ENC - công ty quản lý của bộ đôi - xác nhận thông tin nói trên.
"Lyn và Lee Soo gần đây đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Cả hai có cuộc nói chuyện và tôn trọng quyết định của nhau. Họ ly hôn trong hòa bình và không xuất phát từ lỗi của ai", phía 325 ENC cho biết.
Công ty quản lý cho biết thêm: "Các vấn đề pháp lý đã được giải quyết xong. Nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, tôn trọng, hỗ trợ nhau trong công việc".
Ca sĩ Lyn ly hôn chồng sau 11 năm cưới.
Sản phẩm gần nhất cả hai hợp tác chung là vào năm ngoái, với You Made Me Cry.
Lyn nổi tiếng với các ca khúc Back in Time (nhạc phim Mặt trăng ôm mặt trời), My Destiny (nhạc phim Vì sao đưa anh tới), With You (nhạc phim Hậu duệ mặt trời), Love Story (nhạc phim Huyền thoại biển xanh)...
Đặc biệt, ca khúc My Destiny còn giành giải Bài hát nhạc phim hay nhất tại giải Baeksang năm 2014.
Lee Soo cũng hát nhạc phim Hậu duệ mặt trời. Anh hoạt động trong ban nhạc MC the Max. Lyn và Lee Soo kết hôn vào năm 2014. Cả hai chưa có con.
Trong một cuộc phỏng vấn, Lyn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ điều này. Không phải tôi không muốn sinh con. Tôi đã cố gắng, thậm chí thử cả thụ tinh trong ống nghiệm hoặc mang thai ngoài tử cung nhiều lần nhưng đều không thành công. Tôi đã tăng cân và luôn chăm sóc sức khỏe cẩn thận như bác sĩ căn dặn nhưng vẫn không thể có con. Tôi nhiều lần vào bệnh viện nhưng rồi thất bại".
