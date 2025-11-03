Sydney Sweeney lại mặc xuyên thấu

Tại một sự kiện, Sydney Sweeney diện váy bạc xuyên thấu, không áo ngực. Quyết định này khiến nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích.

Mới đây, tại sự kiện Variety’s Power of Women, nữ diễn viên Sydney Sweeney trở thành tâm điểm chú khi xuất hiện trong bộ váy bạc xuyên thấu cùng lựa chọn không mặc áo ngực. Ngay sau đó, Sweeney nhanh chóng gây tranh cãi vì phong cách táo bạo trên

Theo Mirror, sau khi hình ảnh được lan truyền, Sweeney lên tiếng bảo vệ quyết định của mình, cho biết cô muốn truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin và cảm thấy mạnh mẽ hơn.

“Tôi đảm nhận nhiều vai diễn gây tranh cãi, và nhiều người nghĩ họ hiểu tôi, nhưng thực ra không. Khi ai đó cho rằng tôi đang cố trở thành biểu tượng gợi cảm, tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi làm điều đó cho chính mình, vì tôi thấy tự tin và mạnh mẽ”, nữ diễn viên nói với Variety.

Tuy nhiên, quan điểm của Sweeney tiếp tục khiến nhiều người không đồng tình. Mới nhất, người dẫn chương trình Megyn Kelly - cựu MC của Fox News - công khai chỉ trích bộ trang phục trên. “Tôi không đồng ý với bộ váy này vì nó quá mỏng và để lộ gần hết cơ thể”, Kelly nói.

Hình ảnh của Sydney Sweeney tại sự kiện. Ảnh: gilbertflores, reuters.

Bà cho rằng Sydney Sweeney ăn mặc hở hang quá mức, khiến hình ảnh của cô mất đi sự tinh tế và duyên dáng vốn có của phụ nữ. Kelly cũng nói thêm có thể do stylist khuyên Sydney Sweeney chọn bộ váy táo bạo để gây chú ý trước truyền thông.

Trước đó, Megyn Kelly cũng từng chỉ trích Kim Kardashian vì đưa con gái đến xem mẹ đi thảm đỏ Met Gala, cho rằng hành động này không phù hợp và phản cảm.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) và Madame Web (2024).

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi. Về đời tư, Sydney từng đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino năm 2022 nhưng được cho là đã chia tay đầu năm 2025.