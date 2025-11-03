Khánh Phương nói về ồn ào MV quảng cáo web cá độ

Khánh Phương cho biết vụ việc liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" đã được giải quyết. Anh coi đây là bài học để cẩn trọng hơn trong hoạt động tương lai.

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Khánh Phương chia sẻ về việc MV Anh em trước sau như một bị chỉ trích, cũng như mối quan hệ với các thành viên Ngũ hổ tướng hiện tại.

Theo Khánh Phương, vụ việc đã xử lý xong. Anh coi đây là bài học để rút kinh nghiệm cho các dự án sau này. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa các thành viên Ngũ hổ tướng sau khi tin nhắn trong đoạn chat chung của nhóm bị rò rỉ, Khánh Phương trả lời: “Mọi thứ tạm thời bình thường, không có vấn đề gì cả. Gần đây, tôi và Phúc cũng xuất hiện trong một hoạt động. Về kế hoạch 5 người, mấy anh em vẫn đang tìm gì đó mới mẻ để làm việc cùng nhau”.

Cuối tháng 9, MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gây tranh cãi vì có sự xuất hiện của trang web cá độ ở nhiều cảnh khác nhau.

Khánh Phương chia sẻ về sự việc liên quan đến MV Anh em trước sau như một. Ảnh: FBNV.

Sáng 23/9, các ca sĩ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác. Trưa cùng ngày, Khánh Phương lên tiếng xin lỗi. Nam ca sĩ thừa nhận quá sơ suất và chủ quan. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc.

Sáng 25/9, Khánh Phương đến trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cùng ngày, trả lời Tri Thức - Znews về trường hợp MV Anh em trước sau như một, Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng phòng PA05, Công an TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về nhóm nhạc xây dựng và phát hành MV có nội dung quảng cáo đánh bạc, Công an TP.HCM đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập, tìm hiểu thông tin ngay lập tức. Công an TP.HCM đã gửi thư mời, triệu tập Ưng Hoàng Phúc và các thành viên Ngũ hổ tướng lên làm việc.

Tới 28/9, Khánh Phương tiếp tục xin lỗi. Trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi xin lỗi và xin chịu trách nhiệm về những thứ đã gây ra, ở mọi phương diện pháp lý, dư luận". Ở một nền tảng mạng xã hội khác, ca sĩ chia sẻ: "Sau sóng gió, chúng tôi đã nhìn nhận được sai lầm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng tốt hơn".