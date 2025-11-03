Thiều Bảo Trâm gây bàn tán

Theo Thiều Bảo Trâm, gương mặt cô thay đổi là do tăng cân chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ như cộng đồng mạng đang đồn đoán.

Mới đây, thông qua kênh thông báo cá nhân, Thiều Bảo Trâm chia sẻ cô vừa tăng từ 49,5 kg lên 50,7 kg. Do đó, gương mặt nữ ca sĩ tròn trịa hơn.

“Mới từ 49,5 kg lên 50,7 kg. Đừng ai đồn mình tiêm má gì được không. Mình lên cân mà mặt ú nu như bánh bao. Sụt 1 kg thì bị đồn làm hàm. Mình được cái cứ tăng cân là tăng má đầu tiên, không cần đi tiêm má baby”, Thiều Bảo Trâm cho biết.

Gương mặt của Thiều Bảo Trâm gần đây gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, vẻ ngoài Thiều Bảo Trâm liên tục gây bàn tán, đặc biệt khi nữ ca sĩ không để tóc mái. Nhiều tài khoản cho rằng gương mặt Thiều Bảo Trâm khác lạ, có phần sưng phù, từ đó dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Thiều Bảo Trâm gắn liền với style tóc mái bằng nhiều năm nhưng gần đây thay đổi. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn trung thành với phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính.

Trong fan meeting được tổ chức vào tháng 6 tại TP.HCM, Thiều Bảo Trâm từng vấp tranh cãi khi diện mốt lộ nội y với quần short và áo hai dây. Khán giả cho rằng bộ đồ này quá kiệm vải và hở hang. Trước ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ không lên tiếng.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Kết thúc chương trình, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh...