Suzy vật lộn trong bộ phim thảm họa

Dù “Genie, make a wish” gây nhiều tranh cãi, Suzy vẫn nhận được lời khen cho nỗ lực diễn xuất. Tuy nhiên, vai diễn này vẫn chưa thể giúp cô chinh phục khán giả hoàn toàn.

Tương tự nhiều Idol lấn sân sang diễn xuất, sự nghiệp phim ảnh của Suzy những năm qua vướng không ít tranh luận. Từ những tác phẩm ban đầu như Cửu Gia Thư (2013), Yêu không kiểm soát (2016), cho đến Start-up (2020), nữ diễn viên thường xuyên nhận lời chê bai vì lối cứng đờ, thậm chí bị nghi ngờ được chọn vì danh tiếng hơn là năng lực.

Tuy vậy, cũng có không ít đạo diễn lên tiếng bảo vệ cô, nhận xét Suzy “đang học hỏi và tiến bộ từng ngày”, đồng thời cũng sở hữu những nét riêng trên màn ảnh mà hiếm ai có được.

Genie, make a wish (tựa Việt: Thần đèn ơi, ước đi) ra mắt vào thời điểm Suzy đứng giữa lằn ranh của sự công nhận và những hoài nghi. Trước đó, cô nhận nhiều phản hồi tích cực với các dự án Doona! và Anna, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nhưng chỉ sau đó một năm, nữ diễn viên lại khá mờ nhạt trong Wonderland (2024) của đạo diễn Kim Tae yong.

Tác phẩm gây tranh cãi

Genie, make a wish trình làng khán giả toàn cầu vào tháng 10 với tư cách là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được chú ý nhất năm 2025.

Tác phẩm được chấp bút bởi Kim Eun Sook - người đứng sau những phim truyền hình ăn khách bậc nhất như Hậu duệ mặt trời hay Người thừa kế. Và với dự án lần này, bà đã vượt ra khỏi khuôn khổ quen thuộc của những câu chuyện trước đây, mang đến một tác phẩm đậm chất fantasy có đầy tình tiết kỳ lạ.

Genie, make a wish mở đầu trong khung cảnh sa mạc Dubai đầy nắng và gió. Tại đây, cô gái Hàn Quốc Ga Young (Suzy) vô tình tìm được chiếc đèn thần, từ đó giải phóng vị thần Iblis (Kim Woo Bin) đã bị phong ấn suốt hàng nghìn năm và được ban cho ba điều ước. Tuy nhiên, Iblis thực chất là một Satan, kẻ chuyên khiến con người sa ngã bằng những điều ước rồi đẩy họ xuống địa ngục.

Suzy và Kim Woo Bin trong phim.

Là người mắc hội chứng thái nhân cách, Ga Young hoàn toàn thờ ơ với quyền năng của chiếc đèn thần. Chính điều đó khiến Iblis chìm trong lo sợ, bởi nếu thất bại trong nhiệm vụ rù quyến con người, vị thần đèn sẽ phải chịu cảnh bị giam cầm thêm hàng nghìn năm nữa, theo một giao kèo với Chúa. Vì vậy, ông ta quyết định theo chân Ga Young trở về Hàn Quốc, kiên trì thuyết phục cô thực hiện điều ước - như cách duy nhất để tự cứu lấy mình.

Thực chất, Genie, make a wish đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều ngay từ khi ra mắt, thậm chí còn bị một số tờ báo Hàn Quốc gọi là “thảm họa”. Không chỉ vướng các cáo buộc chiếm dụng văn hoá, bộ phim còn bị cho là đã biến các biểu tượng tôn giáo thành công cụ giải trí. Theo India Times, nhiều khán giả Hồi giáo đã phản ứng dữ dội khi Iblis - vốn là biểu tượng của cái ác - lại bị lãng mạn hóa quá mức, trở thành một thần đèn si tình, đem lòng yêu con người.

Trước làn sóng chỉ trích, cả Netflix lẫn ê-kíp sản xuất vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, biên kịch Kim Eun Sook phải đối mặt với khủng hoảng dư luận lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Genie, make a wish còn hứng chịu nhiều lời chê bai về mặt nội dung. Ngay từ những tập đầu, các yếu tố giả tưởng của phim bị đánh giá là quá trẻ con, trong khi những tình huống hài hước lại bị cho là gượng gạo và khiên cưỡng. Hơn nữa, sự đối lập lớn giữa các tuyến nội dung - đôi khi nghiêm túc, xoay quanh kiếp người, cái chết hay sự tha hoá của con người - với phong cách hài hước phô trương, lố bịch khiến tổng thể bộ phim trở nên rời rạc và thiếu mạch lạc.

Chưa kể, không chỉ “vay mượn” yếu tố thần thoại trong văn hóa Trung Đông, bộ phim còn tham vọng lồng ghép thêm nhiều lớp nội dung khác như Chúa, thiên thần, tiền kiếp... Chính sự “quá tay” trong việc pha trộn các chất liệu siêu nhiên đã khiến Genie, make a wish bị đánh giá là rối rắm quá mức cần thiết, thậm chí có phần kỳ quặc.

Suzy nỗ lực

Dù Genie, make a wish gây nhiều tranh luận, song bản thân Suzy lại có một màn trình diễn không tệ, thậm chí có thể xem như điểm sáng hiếm hoi giúp phim ghi điểm với khán giả.

Trong tác phẩm, cô vào vai một nhân vật được khắc họa là mắc chứng thái nhân cách (psychopath) - không có khả năng đồng cảm với người khác. Chính điều đó khiến cha mẹ Ga Young sợ hãi bỏ đi, để lại cô bé cho bà ngoại chăm sóc. Bà cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn, từng chút một uốn nắn để cô trở nên bình thường hơn, ít nhất là không còn gây hại đến ai.

Trong vai một người có xu hướng sống khép kín, ít biểu cảm, Suzy đã phần nào thể hiện đúng tâm thế và sắc thái của vai diễn. Ngoại hình lạnh lùng và phong thái kiệm lời, gãy gọn trong thoại giúp cô mang đến sức hút nhất định.

Suzy cũng thể hiện tương đối ổn quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ một Ga Young khép kín, ít bộc lộ cảm xúc ở đầu phim đến khi cô dần mở lòng hơn. Sự chuyển đổi được nữ diễn viên thể hiện tự nhiên, tạo nên nhịp phát triển hợp lý cho nhân vật. Chính điều đó giúp Suzy nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Suzy và Kim Woo Bin trên màn ảnh lại chưa đạt đến độ tự nhiên cần thiết. Các phân cảnh tình cảm đôi lúc mang cảm giác gượng gạo, thiếu sự ăn ý và tương tác cảm xúc, khiến khán giả khó cảm nhận được sự gắn kết thật sự giữa hai nhân vật.

Phim tốt hơn ở nửa sau.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Suzy vẫn phần nào bị hạn chế bởi kịch bản và cách dẫn dắt câu chuyện. Khi bộ phim có nhiều tình tiết thiếu hợp lý, tiết tấu kể chuyện thiếu ổn định và nhịp cảm xúc lên xuống thất thường, rõ ràng những nỗ lực của cô khó lòng tạo được ấn tượng mạnh với khán giả.

May mắn là càng về sau, Genie, make a wish càng cho thấy sự tiến bộ về chất lượng. Nếu đủ kiên nhẫn vượt qua những vụng về ở nửa đầu, khán giả sẽ thấy những diễn biến hấp dẫn dần xuất hiện, câu chuyện cũng ngày càng mạch lạc hơn.

Sự cải thiện trên giúp lượng người xem tăng mạnh trong giai đoạn sau của series - thậm chí cao hơn 200% so với những tuần trước, đưa tác phẩm lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix.

Dù vậy, vẫn khó có thể xem đây là một tác phẩm thành công với Suzy, khi vai diễn này không đem đến cho cô nhiều sự công nhận hơn so với trước đây. Rõ ràng, nữ diễn viên vẫn còn một chặng đường khá dài để có thể dẹp tan những nghi ngờ về khả năng diễn xuất của bản thân.