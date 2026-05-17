SUV 'quốc dân' tại Việt Nam vừa ra mắt nước bạn

Toyota vừa chính thức trình làng mẫu SUV hạng B Yaris Cross tại thị trường Malaysia với hai cấu hình động cơ đi kèm nhiều trang bị cao cấp hơn mẫu xe song sinh Perodua Traz.

Mẫu B-SUV mới của Toyota được định vị nằm giữa Raize và Corolla Cross trong danh mục sản phẩm của hãng tại khu vực ASEAN.

Dù chia sẻ chung nền tảng và kích thước với chiếc Perodua Traz vừa ra mắt vào 12/2025, Yaris Cross sở hữu diện mạo khác biệt ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang ngược gân guốc, hốc đèn sương mù lớn và bộ vành hợp kim hai tông màu kích thước 18 inch, lớn hơn 1 inch so với người anh em cùng nhà.

So với bản hiện hành ở Việt Nam, Yaris Cross tại Malaysia không có khác biệt về thiết kế. Ảnh: Paultan.

Bên trong cabin, Toyota Yaris Cross tỏ ra vượt trội so với mẫu xe song sinh nhờ danh sách tiện nghi dồi dào.

Xe sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống đèn viền nội thất màu xanh. Khoang hành lý của xe có dung tích lên tới 471 lít, đi kèm tính năng mở cốp rảnh tay bằng cảm biến đá chân tiện lợi.

Tại thị trường này, xe được phân phối với hai phiên bản cùng sử dụng chung cấu hình trang bị cao cấp "S" nhưng khác biệt về hệ truyền động,

Tùy chọn xăng sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mã 2NR-VE, sản sinh công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số CVT 7 cấp ảo. Phiên bản này có giá bán 99.900 RM, tương đương khoảng 24.100 USD .

Mẫu xe hybrid sử dụng hệ thống hybrid thế hệ thứ tư của Toyota với động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson mạnh 91 mã lực kết hợp cùng môtơ điện 80 mã lực, cho tổng công suất hệ thống đạt 111 mã lực. Phiên bản này có giá bán 109.900 RM, tương đương khoảng 26.500 USD .

Sự xuất hiện của biến thể HEV được xem là điểm cộng lớn của Yaris Cross khi Perodua Traz không có tùy chọn này. Toyota công bố mức tiêu hao nhiên liệu của bản Hybrid đạt mốc ấn tượng 27,8 km/l, tương đương khoảng 3,6 lít/100 km.