Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi

  • Thứ hai, 16/11/2026 13:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi sau khi nhiều hành khách phản ánh bị tiếp viên nhắc nhở về việc giữ vệ sinh chung khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Sun PhuQuoc Airways cho biết sẽ rà soát cách giao tiếp trong những tình huống nhạy cảm và bổ sung hướng dẫn cho đội ngũ tiếp viên. Ảnh: SPA.

Sun PhuQuoc Airways vừa gửi lời xin lỗi hành khách sau khi nhận được nhiều phản ánh về cách tiếp viên nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung trong buồng vệ sinh trên các chuyến bay.

Theo hãng, những ngày qua, một số hành khách đã phản ánh về cách thức tiếp viên nhắc nhở khi sử dụng nhà vệ sinh. Hãng thừa nhận cách giao tiếp này khiến một số người cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng.

Sun PhuQuoc Airways cho biết mong muốn của đội ngũ tiếp viên là giữ không gian chung luôn sạch sẽ, đảm bảo trải nghiệm cho tất cả hành khách. Tuy nhiên, với những tình huống nhạy cảm, việc nhắc nhở cần được thực hiện một cách tế nhị và kín đáo. Đây cũng là điều hãng nhìn nhận chưa làm được trọn vẹn.

Để khắc phục, hãng cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan nhằm xem xét từng trường hợp, đồng thời rà soát cách giao tiếp trong những tình huống nhạy cảm và bổ sung hướng dẫn cho đội ngũ tiếp viên.

Bên cạnh đó, hãng dự kiến bổ sung các biển chỉ dẫn thân thiện trong buồng vệ sinh, giúp hành khách thuận tiện thực hiện các quy định giữ gìn vệ sinh chung mà không cần tiếp viên phải nhắc nhở trực tiếp.

Sun PhuQuoc Airways gửi lời cảm ơn những phản hồi từ hành khách, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ trên các chuyến bay.

Trước đó, trên mạng xã hội, nhiều hành khách phản ánh việc bị tiếp viên nhắc nhở về cách sử dụng nhà vệ sinh trên các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways. Một số ý kiến cho rằng cách nhắc nhở trực tiếp trong không gian riêng tư khiến họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí khó xử.

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 1/11/2025. Sau một năm hoạt động, hãng cho biết đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, phục vụ hơn 4 triệu lượt hành khách trên mạng lưới 29 đường bay, gồm 13 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế. Quy mô đội tàu bay của hãng đạt 22 chiếc, trong đó có 2 máy bay thân rộng Airbus A330.

Hãng bay trẻ nhất Việt Nam chạm mốc 20 máy bay

Sau 10 tháng khai thác thương mại, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam - đã tiếp nhận tàu bay thứ 20, trong đó có hai chiếc Airbus A321 Long Range.

10:23 22/9/2026

Nút giao nối miền Tây và sân bay Long Thành sắp thông xe tháng này

Dự kiến thông xe trong tháng 11, nút giao Tân Hiệp sẽ nối hai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành, đồng thời mở thêm hướng kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

9 giờ trước

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways gia nhập Vietravel Airlines

Ông Bùi Quang Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT Vietravel Airlines.

12:40 14/11/2026

Bamboo Airways xin lỗi, thông báo hoàn vé sau loạt chuyến bay bị hủy

Bamboo Airways xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch bay, cho biết sẽ thực hiện hoàn vé và tiếp nhận, xử lý các yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng.

09:57 29/7/2026

CEO Bamboo Capital xin lỗi

Sau khi HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG, Tổng giám đốc Bamboo Capital Leonard Ng Wee Siong đã gửi thư xin lỗi cổ đông.

16:12 11/7/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Sun PhuQuoc Airways Airbus xin lỗi hãng bay Sun Group

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

Đọc tiếp

Chủ tịch PNJ xin lỗi cổ đông

Chủ tịch PNJ xin lỗi cổ đông

0

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ, thừa nhận doanh nghiệp đang đối mặt giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm, khi kế hoạch lợi nhuận năm 2026 phải điều chỉnh từ lãi sang lỗ.

Tăng cường giám sát rửa tiền từ ngày 1/12

Tăng cường giám sát rửa tiền từ ngày 1/12

0

Với đối tượng có mức độ rủi ro rửa tiền cao, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát từ xa thông qua yêu cầu cung cấp, cập nhật dữ liệu, thông tin và báo cáo.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý