Sức mạnh người phụ nữ Việt trong kho tàng truyện cổ

Học giả Nguyễn Đổng Chi, người sưu tầm các câu chuyện cổ tích Việt, được coi là người tiên phong của việc tiếp cận các di sản văn hóa như một loại hình khoa học xã hội cần được nghiên cứu hàn lâm. Ông cũng là người mở đầu cho việc nghiên cứu về dân ca, về “địa chí văn hóa dân gian”. Các công trình của Nguyễn Đổng Chi đến nay vẫn là nền tảng cho việc nghiên cứu văn hóa, được trích dẫn trong nhiều bộ từ điển bách khoa quốc tế uy tín. Trong đó, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam là một công trình nghiên cứu kinh điển của cố học giả.