Sức khỏe của MC Mai Ngọc sau khi sinh con

Mới đây, MC Mai Ngọc khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ mình gặp vấn đề sức khoẻ kèm hình ảnh điều trị tại bệnh viện.
"Tràn dịch khớp gối. Bảo sao đứng lên ngồi xuống cứ đau mãi. Đẻ xong tụt canxi, bế em bé, khớp gối gồng gánh nhiều", nữ MC chia sẻ.
Mai Ngọc chia sẻ hình ảnh tập luyện trên trang cá nhân. Ảnh: @maingoc.
Mai Ngọc cũng gửi lời nhắn, mong những bà mẹ sau sinh nếu gặp tình trạng đau nhức khớp gối thì nên đi siêu âm và kiểm tra kịp thời để có phương án điều trị sớm.
Trước đó, MC Mai Ngọc từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau sinh, cho biết cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau nhức xương khớp và có lúc bản thân không nhận ra hình ảnh trong gương. Theo Mai Ngọc, quá trình hồi phục sau sinh kéo dài và đầy thử thách, vì vậy phụ nữ cần sự thấu hiểu từ những người xung quanh.
Gần đây, Mai Ngọc cũng chia sẻ loạt ảnh chụp tại phòng Pilates, cho thấy bản thân đã trở về cân nặng trước khi sinh. Theo Mai Ngọc, sau 3 tháng 10 ngày sinh con, cô đã được bác sĩ đồng ý cho tập lại. Cô chọn bộ môn Pilates để hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh vóc dáng, tư thế đồng thời tăng cường sức khỏe.
Mai Ngọc (sinh năm 1990 tại Hà Nội) tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng dẫn dắt bản tin thời tiết sau đó trở thành biên tập viên của một số chương trình. Hiện tại, Mai Ngọc tạm nghỉ việc ở VTV để chăm lo cho tổ ấm.
Tháng 12/2024, Mai Ngọc kết hôn lần 2 với chồng là doanh nhân Đặng Quốc Thắng, kém cô hai tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng. Tới tháng 1, nữ MC đăng ảnh bụng bầu, xác nhận mang thai. Tới tháng 4, Mai Ngọc sinh con đầu lòng.
