Sửa đề xuất ưu tiên 'nam giới nuôi hai con, vợ mất' mua nhà ở xã hội

Bộ Y tế chỉnh sửa đề xuất "nam giới có hai con không vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội" thành "nam giới hai con, vợ chết được ưu tiên", nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách.

Dư luận lo ngại quy định nam giới có hai con mà không có vợ hoặc vợ đã mất được ưu tiên mua nhà xã hội có thể dẫn đến tình trạng ly hôn giả để hưởng chính sách. Ảnh: Ngọc Mai/Tiền Phong.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Dự thảo Luật Dân số và Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế tổ chức mới đây, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết bản cập nhật mới nhất của dự thảo Luật Dân số đã điều chỉnh quy định liên quan đến chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, theo dự thảo mới, chỉ nam giới đang nuôi hai con và có vợ đã mất mới được xem xét ưu tiên mua nhà ở xã hội. Quy định này được sửa đổi để tránh tình trạng lợi dụng chính sách.

Trước đó, dự thảo từng quy định "phụ nữ sinh đủ hai con hoặc nam giới có hai con mà không có vợ hoặc vợ đã chết" được hưởng ưu tiên. Tuy nhiên, quy định này vấp phải nhiều ý kiến cho rằng có thể tạo kẽ hở pháp lý, dẫn đến tình trạng ly hôn giả để được hưởng chính sách. Do đó, ban soạn thảo đã chỉnh lý, giới hạn đối tượng rõ ràng hơn.

Ông Lê Thanh Dũng cho biết việc sửa đổi không làm thay đổi mục tiêu của chính sách, mà nhằm làm rõ cách hiểu và phù hợp với thực tế hơn, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ thiết thực với những trường hợp một mình nuôi con.

"Đây là điều chỉnh quan trọng trong nhóm chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, hướng tới duy trì mức sinh thay thế", ông Dũng nhấn mạnh.

Về quy trình, ông Dũng lưu ý chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội vẫn phải tuân theo thứ tự ưu tiên chung theo quy định của pháp luật, nên nội dung này chỉ là một điều kiện trong nhiều tiêu chí khác, không phải là vấn đề quá băn khoăn.

Theo ông Dũng, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng Luật Dân số. Dù không thể bao quát hết mong muốn của hơn 100 triệu dân, ban soạn thảo vẫn tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp này.

So với Pháp lệnh Dân số trước đây, dự thảo Luật Dân số lần này đã cụ thể hóa và mở rộng nhiều chính sách mới, thể chế hóa việc chuyển trọng tâm từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

Các nội dung bổ sung mới so với quy định của Pháp lệnh Dân số như duy trì mức sinh thay thế, tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính; các nội dung thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số...