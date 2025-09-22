Sự nghiệp của Ngu Thư Hân lâm nguy

Ngu Thư Hân vướng cáo buộc bắt nạt và nhiều tranh cãi đời tư khác. Gần đây, loạt nội dung liên quan đến cô trên đài truyền hình Trung Quốc đã bị gỡ bỏ.

Nữ diễn viên - ca sĩ Ngu Thư Hân đang đối diện làn sóng chỉ trích sau khi bị Trương Hạo Nguyệt cáo buộc bắt nạt vào giữa tháng 8. Cũng từ đó, những bê bối đời tư của cô cũng bị phanh vui, bao gồm cả tranh cãi xoay quanh khối tài sản gia đình.

Tranh luận trên mạng xã hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, kể từ khi sự việc bùng nổ, Ngu Thư Hân vẫn giữ im lặng, không đưa ra phản hồi chính thức.

Theo 163, gần đây, khán giả phát hiện các nền tảng trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã lần lượt gỡ bỏ nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Trên trang Giải trí CCTV, tên của cô không còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Tại CGTN, thẻ tên và hình ảnh bìa video về nữ diễn viên bị thay thế, phần bình luận cũng chuyển sang chế độ chọn lọc. Trên cổng thông tin của CCTV chỉ còn lại một số bài viết từ năm 2020.

Hình ảnh Ngu Thư Hân. Ảnh: Studio Ngu Thư Hân.

Trước diễn biến này, nhiều khán giả cho rằng sự nghiệp của Ngu Thư Hân đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu cô tiếp tục im lặng trước tranh cãi.

Không chỉ riêng Ngu Thư Hân, nam diễn viên Hứa Khải - từng bị bạn gái cũ tố cáo tham gia đánh bạc - cũng bị gỡ bỏ bài viết liên quan. Bộ phim Kỳ kim triêu có sự tham gia của cả hai nghệ sĩ hiện không còn được tìm thấy trên hệ thống.

Ngu Thư Hân bước vào làng giải trí từ năm 2015, dần được biết đến qua các bộ phim truyền hình và đặc biệt gây chú ý khi tham gia show thực tế Thanh xuân có bạn 2, trở thành thành viên nhóm nhạc THE9.

Cô ghi dấu ấn với các vai diễn trong Tìm thấy chính mình (2020), Ánh trăng rực rỡ (2021), Thương lan quyết (2022) và Vân chi vũ (2023). Năm 2022, cô được Forbes Trung Quốc vinh danh trong danh sách “30 Under 30” nhờ ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí.

Ngu Thư Hân xuất thân trong gia đình giàu có, cha làm trong ngành khai mỏ, ông nội từng lãnh đạo công ty thép; chính lợi thế này giúp cô thuận lợi vào showbiz. Tuy nhiên, gần đây, nhiều tin đồn không hay về chuyện làm ăn của gia đình xuất hiện, buộc cha cô từng khởi kiện nhiều cá nhân để bảo vệ danh dự.