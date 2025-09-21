Vẻ ngoài thay đổi của mỹ nhân đẹp nhất 'Vườn sao băng'

Theo Southyule, Han Chae Young, nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Vườn sao băng, mới đây xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Đáng chú ý, diện mạo và thái độ của cô nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Cụ thể, Han Chae Young lựa chọn phong cách ăn mặc giản dị, song ngoại hình của cô bị nhận xét thay đổi quá nhiều. Không ít người cho rằng gương mặt nữ diễn viên lại trở nên cứng đơ, thiếu tự nhiên. Khán giả theo dõi cho biết ánh mắt của cô khá lờ đờ, khi trò chuyện cũng chỉ hé miệng rất nhỏ, tạo cảm giác gượng gạo.
Trên mạng xã hội Weibo, nhiều tài khoản mạng cho rằng Han Chae Young đã lạm dụng filter làm mịn da quá mức, khiến khuôn mặt mất đi đường nét tự nhiên, thậm chí phần cằm trông nhỏ bất thường. Một số ý kiến còn suy đoán cô từng can thiệp thẩm mỹ nội khoa ở vùng rãnh cười, dẫn tới việc khó mở miệng khi nói.
|
Hình ảnh của Han Chae Young tronglivestream mới đây. Ảnh: Weibo.
Bên cạnh diện mạo, thái độ của Han Chae Young khi livestream cũng bị đánh giá thiếu sức sống. Phần lớn thời gian cô chỉ đọc theo trợ lý bằng tiếng Trung. Các đoạn giới thiệu sản phẩm dài đều do trợ lý đảm nhận. Khả năng tiếng Trung hạn chế khiến cô ít tương tác với người xem.
Việc Han Chae Young quảng bá sản phẩm dưỡng da cũng bị nghi ngờ về độ thuyết phục, do gương mặt cô vẫn lộ rõ dấu vết thẩm mỹ. Không chỉ vậy, các buổi phát sóng của cô thường kết thúc sau khoảng 30 phút, ngắn hơn nhiều so với các nghệ sĩ Trung Quốc, khiến nữ diễn viên bị khán giả chỉ trích thiếu sự chuyên nghiệp.
Han Chae Young là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2000, được chú ý trong Autumn in My Heart và trở thành hiện tượng với Sassy Girl Chun-hyang (2005). Han Chae Young được mệnh danh “búp bê Barbie sống”. Đặc biệt, khi nhận vai cameo Min Seo Hyun trong Vườn sao băng (2009), cô được khán giả ca ngợi là “mỹ nhân đẹp nhất Vườn sao băng” nhờ ngoại hình nổi bật.
Trong sự nghiệp, cô tham gia nhiều phim như Only you, fireworks, Ad genius lee Tae-baek, Bel Ami và mới đây là Snow white’s revenge (2024). Năm 2007, Han Chae Young kết hôn với doanh nhân Choi Dong-joon và hiện có một con trai.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.