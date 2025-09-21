Vẻ ngoài thay đổi của mỹ nhân đẹp nhất 'Vườn sao băng'

Han Chae Young mới đây xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, diện mạo và thái độ của cô nhanh chóng gây tranh luận.

Theo Southyule, Han Chae Young, nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Vườn sao băng, mới đây xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Đáng chú ý, diện mạo và thái độ của cô nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, Han Chae Young lựa chọn phong cách ăn mặc giản dị, song ngoại hình của cô bị nhận xét thay đổi quá nhiều. Không ít người cho rằng gương mặt nữ diễn viên lại trở nên cứng đơ, thiếu tự nhiên. Khán giả theo dõi cho biết ánh mắt của cô khá lờ đờ, khi trò chuyện cũng chỉ hé miệng rất nhỏ, tạo cảm giác gượng gạo.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều tài khoản mạng cho rằng Han Chae Young đã lạm dụng filter làm mịn da quá mức, khiến khuôn mặt mất đi đường nét tự nhiên, thậm chí phần cằm trông nhỏ bất thường. Một số ý kiến còn suy đoán cô từng can thiệp thẩm mỹ nội khoa ở vùng rãnh cười, dẫn tới việc khó mở miệng khi nói.

Hình ảnh của Han Chae Young tronglivestream mới đây. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh diện mạo, thái độ của Han Chae Young khi livestream cũng bị đánh giá thiếu sức sống. Phần lớn thời gian cô chỉ đọc theo trợ lý bằng tiếng Trung. Các đoạn giới thiệu sản phẩm dài đều do trợ lý đảm nhận. Khả năng tiếng Trung hạn chế khiến cô ít tương tác với người xem.

Việc Han Chae Young quảng bá sản phẩm dưỡng da cũng bị nghi ngờ về độ thuyết phục, do gương mặt cô vẫn lộ rõ dấu vết thẩm mỹ. Không chỉ vậy, các buổi phát sóng của cô thường kết thúc sau khoảng 30 phút, ngắn hơn nhiều so với các nghệ sĩ Trung Quốc, khiến nữ diễn viên bị khán giả chỉ trích thiếu sự chuyên nghiệp.

Han Chae Young là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2000, được chú ý trong Autumn in My Heart và trở thành hiện tượng với Sassy Girl Chun-hyang (2005). Han Chae Young được mệnh danh “búp bê Barbie sống”. Đặc biệt, khi nhận vai cameo Min Seo Hyun trong Vườn sao băng (2009), cô được khán giả ca ngợi là “mỹ nhân đẹp nhất Vườn sao băng” nhờ ngoại hình nổi bật.

Trong sự nghiệp, cô tham gia nhiều phim như Only you, fireworks, Ad genius lee Tae-baek, Bel Ami và mới đây là Snow white’s revenge (2024). Năm 2007, Han Chae Young kết hôn với doanh nhân Choi Dong-joon và hiện có một con trai.