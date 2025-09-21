Gia đình Haha dừng lại

Tối 20/9, Gia đình Haha phát sóng tập cuối, khép lại hành trình nhiều tuần qua. Việc chương trình dừng lại khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Tối 20/9, game show Gia đình Haha chính thức phát sóng tập cuối, khép lại chặng đường trải dài khắp nhiều miền đất nước. Việc chương trình kết thúc để lại nhiều tiếc nuối, bởi đây là một trong những game show được yêu thích thời gian qua. Sự quan tâm của khán giả tăng dần sau mỗi tập.

Trong hành trình, dàn cast đã đi qua Bản Liền, Sa Huỳnh, miền Tây và kết thúc ở Tây Nguyên. Tập cuối đưa khán giả về quê của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Trong bữa cơm gia đình ấm cúng, anh đón sinh nhật bên người thân sau nhiều năm xa nhà, tạo nên khoảnh khắc nhiều cảm xúc.

Không chỉ mang đến sự giải trí, Gia đình Haha còn góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa vùng miền, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực. Ở đoạn kết, dàn nghệ sĩ cùng ngồi lại, chia sẻ những trải nghiệm đã qua và gửi lời cảm ơn đến khán giả. “Chúng ta sẽ còn gặp lại trong một dịp gần nhất", Duy Khánh nói.

Gia đình Haha khép lại chặng cuối ở Tây Nguyên. Ảnh: NSX.

Jun Phạm tâm sự với dàn cast: “Anh thấy rất hạnh phúc, giống như lúc đầu mình học cấy và giờ là lúc cây lúc đã trổ bông. Anh tin mình cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhất là chuyện anh xem nhẹ mọi thứ hơn. Kiểu cảm giác mọi thứ bây giờ đến với anh nó sẽ không thể nào bằng một cơn bão đi qua với người nông dân. Anh thấy mình may mắn, nên mọi chuyện rất bình thường”. Bùi Công Nam tiếp lời: “Em cũng học được điều đó”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chương trình khép lại. “Cảm giác khó tả thật sự. Sau tập này sẽ không lại được cái cảm giác ngóng chờ mỗi tối thứ 7 hàng tuần nữa. Cảm xúc lẫn lộn với một mùa hè tuyệt đẹp, hy vọng sẽ sớm gặp lại. Không nói lời tạm biệt nha”, là một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer của Trung Quốc - Chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.