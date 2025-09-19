Phim có Hồng Đào rời rạp

"Mang mẹ đi bỏ" khép lại hành trình phòng vé với 171 tỷ đồng sau hơn 7 tuần chiếu. Phim từng gây sốt tuần đầu, song nhanh chóng hạ nhiệt.

Mang mẹ đi bỏ - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc - đã chính thức khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 171 tỷ đồng . Phim khởi chiếu từ ngày 1/8, đến nay đã trụ rạp hơn 7 tuần.

Ngay từ khi ra mắt, Mang mẹ đi bỏ đã lập tức gây sốt khi mang về khoảng 22 tỷ đồng từ những suất chiếu sớm. Phim khép lại tuần mở màn với 78 tỷ đồng - một con số rất ấn tượng. Theo khảo sát, thời điểm đó, các suất chiếu ở khung giờ đẹp hầu như đều rơi vào tình trạng “cháy vé”. Song, tác phẩm nhanh chóng hạ nhiệt, không thể chạm tới cột mốc 200 tỷ đồng như dự đoán ban đầu của giới quan sát.

Thực tế, Mang mẹ đi bỏ không phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh khi ra mắt. Tác phẩm xuất hiện vào thời điểm cơn sốt Conan đã hạ nhiệt, còn một phim Việt khác là Chốt đơn thực chất không phải đối thủ. Nguyên nhân khiến phim hạ nhiệt nhanh được cho là do hạn chế ở kịch bản. Cái kết lưng chừng cũng là yếu tố khiến một bộ phận khán giả tranh luận. Dù vậy, nhìn chung, thành tích hiện tại vẫn là con số đáng mơ ước với nhiều phim Việt khác.

Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần là điểm mạnh của phim. Ảnh: NSX.

Mang mẹ đi bỏ là dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện. Sau tuần công chiếu đầu tiên, bộ phim nhìn chung nhận được phản hồi khả quan từ khán giả. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn lộ rõ hạn chế ở kịch bản khá dễ đoán, một số chi tiết thiếu chặt chẽ về logic. Điểm níu chân người xem và tạo nên sức nóng phòng vé lại nằm ở câu chuyện gia đình gần gũi, giàu cảm xúc. Đặc biệt, phần diễn xuất giàu chiều sâu của dàn diễn viên – trong đó Hồng Đào tỏa sáng – giúp phim để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Về nội dung, Mang mẹ đi bỏ xoay quanh nhân vật Hoan (Tuấn Trần), một thanh niên mưu sinh bằng nghề cắt tóc vỉa hè. Ngày ngày, anh phải vật lộn với cuộc sống khốn khó để chăm sóc người mẹ già. Mẹ anh, bà Hạnh (Hồng Đào), mắc chứng Alzheimer khiến trí nhớ dần mai một.

Trong bước đường cùng, không còn đủ sức gánh vác, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc gửi cho người anh trai - người mà bản thân anh chưa từng gặp mặt. Quyết định ấy mở ra hành trình nhiều nước mắt, cũng là điểm khởi đầu cho câu chuyện cảm động về tình mẫu tử.