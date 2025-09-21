Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh cá tính của Trương Bá Chi

  • Chủ nhật, 21/9/2025 21:42 (GMT+7)
  • 21:42 21/9/2025

Trương Bá Chi xuất hiện tại Bắc Kinh với phong thái trẻ trung, cuốn hút. Chỉ một ngày sau, cô tiếp tục gây bàn luận khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội.

Theo 163, tối 20/9, tại một sự kiện ở Bắc Kinh, nữ diễn viên Trương Bá Chi thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo đầy cá tính.

Người đẹp sinh năm 1980 lựa chọn mái tóc dài xoăn sóng, son môi đỏ cổ điển, khoác áo nhung đen kết hợp cùng váy dài sequin vàng kim. Tạo hình giúp cô toát lên vẻ sang trọng, đồng thời được nhận xét là trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Bên cạnh hình ảnh tại sự kiện, ngày 21/9, Trương Bá Chi tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Cô diện áo khoác da đen kết hợp váy xẻ tà, khoe đôi chân dài, mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa quyến rũ.

Truong Ba Chi anh 1Truong Ba Chi anh 2

Hình ảnh Trương Bá Chi gần đây. Ảnh: 163, Sohu.

Thời gian qua, Trương Bá Chi vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội với những hình ảnh mới. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên gây chú ý nhờ gu ăn mặc đa dạng và hình ảnh trẻ trung so với tuổi.

Ngoài công việc, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con trai. Sau khi ly hôn, cô đảm nhận vai trò mẹ đơn thân. Truyền thông Hong Kong cho biết, cô khá kín tiếng trong đời sống cá nhân, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, thay vào đó chú trọng vào việc nuôi dạy con cái. Gần đây, thông tin con trai cả Lucas trúng tuyển vào Đại học Cambridge cũng thu hút chú ý.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990, từng được ví như “Tiểu Lâm Thanh Hà” nhờ ngoại hình thu hút và phong cách trong sáng. Cô bước vào làng giải trí năm 1998 khi mới 18 tuổi, gây chú ý với quảng cáo nước giải khát và nhanh chóng nổi tiếng qua vai diễn đầu tay trong phim Vua hài kịch của Châu Tinh Trì.

Sự nghiệp đang thăng hoa thì đến năm 2008, cô vướng vào vụ bê bối lộ ảnh riêng tư liên quan đến Trần Quán Hy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và con đường nghệ thuật. Sau đó, Trương Bá Chi kết hôn với nam diễn viên Tạ Đình Phong, sinh hai con trai, nhưng cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2011. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba và không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ.

Trương Bá Chi Trương Bá Chi Hong Kong giải trí diễn viên

  • Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi

    Trương Bá Chi là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn này cô tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng giành Giải thưởng điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

    • Ngày sinh: 24/5/1980
    • Nơi sinh: Hong Kong
    • Phim tham gia: Vua hài kịch, Chung Vô Diệm, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vong bất liễu,...

Đọc tiếp

