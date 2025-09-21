Vì sao 'Bậc thầy hoà giải' gây sốt?

"Shin's Project" mang đến những màn hòa giải ồn ào xen lẫn kịch tính. Mang hình bóng của thể loại trinh thám, bộ phim hấp dẫn khán giả bởi những cú twist từ bộ ba nhân vật chính.

Cuộc sống thường ngày khó tránh những khoảnh khắc va chạm, tranh chấp giữa người với người. Do đó, hòa giải viên ra đời như một nốt trầm trước khi các bên kéo nhau vào vòng xoáy kiện tụng căng thẳng, tốn kém. Nói cách khác, hòa giải viên như gáo nước lạnh toát dập tan mọi đám lửa dù nóng tới đâu.

Và để khắc họa công việc thú vị này thật rõ nét xen lẫn giải trí là Shin's Project (tạm dịch: Bậc thầy hòa giải). Bộ phim gồm 12 tập xoay quanh loạt phi vụ hòa giải kịch tính, thậm chí mang hình bóng của thể loại trinh thám, tội phạm. Đảm nhận vai chính, Han Suk Kyu khiến trải nghiệm khán giả thêm phần phong phú với lối diễn xuất dí dỏm.

Thương lượng bằng cả tính mạng

Ngay tập mở màn, Shin's Project thu hút sự chú ý của người xem khi giới thiệu nhân vật bằng một tình huống cụ thể. Trong lúc đi mua món đồ uống yêu thích, Shin Jae I (Han Suk Kyu) chứng kiến gã đàn ông lạ mặt đứng trên tầng thượng, điên loạn tưới xăng kèm lời đe dọa tự thiêu.

Không chần chừ, Shin xâm nhập vào nhà đối tượng để tìm hiểu sự tình. Giả vờ đi phơi quần áo để tiếp cận, anh vận dụng bối cảnh kết hợp lối nói liến thoắng khiến đối tượng mất cảnh giác. Lợi dụng sơ hở, Shin từng bước loại bỏ các can xăng, tước đèn khò và ra hiệu cho cảnh sát hành động.

Phương pháp thực hiện tuy đơn giản nhưng đủ khiến bất kỳ ai có mặt tại hiện trường phải ấn tượng. Và chẳng ai ngờ rằng, Shin là ông chủ cửa hàng gà rán, vỏ bọc ngụy trang cho công việc chuyên gia hòa giải. Chỉ những mối quan hệ thân thiết như hàng xóm, đồng nghiệp mới biết thân thế bí mật này.

Cũng vì thế, Shin là người được chọn mặt gửi vàng, thương hiệu uy tín cho những người có nhu cầu. Hết người này đến kẻ khác tìm tới quán gà rán không phải để thưởng thức ẩm thực mà nhờ vả bậc thầy trong lĩnh vực thương lượng, hòa giải.

Jo và Shin nhập vai đến thực hiện phi vụ hòa giải.

Một ngày nọ, Jo Philip (Bae Hyun Sung) - vị thẩm phán trẻ tuổi, giỏi giang được tiền bối giao nhiệm vụ làm nhân viên cho quán gà rán của Shin. Hơn hết, người này muốn cả hai giúp thực hiện ca hòa giải khó nhằn giữa hội mắm cá truyền thống và một chương trình truyền hình chuyên về điều tra.

Lần đầu hợp tác, Shin và Jo nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm. Song, họ dần hiểu nhau hơn, trở thành bộ đôi ăn ý trong việc hòa giải và kinh doanh gà rán. Hai người thêm gắn kết khi phải đối mặt với tử thần vì kẻ xấu hãm hại. Trên hành trình gian truân, họ có thêm sự đồng hành từ Lee Si On (Lee Re) - nữ sinh làm thêm công việc giao đồ ăn.

Mất nhiều công sức, đổ mồ hôi lẫn máu nhưng cả ba thành công giúp hai bên hòa giải, đồng thời vạch trần kế hoạch tinh vi của thế lực trong bóng tối. Ở tập mới nhất, Shin's Project nâng tầm thử thách với phi vụ hòa giải kịch tính khi đối tượng bắt cóc con tin, cài bom hẹn giờ. Trong tình huống này, Shin lại là người đại diện cho đối tượng hòa giải với lực lượng cảnh sát, hứa hẹn màn đấu trí căng não.

Hài hước và kịch tính

Chỉ với hai tập phim đầu, Shin's Project đã cho thấy sự khốc liệt và phức tạp khi đảm nhận vai trò hòa giải viên. Trước hết, công việc này buộc phải hoạt động độc lập, mọi quyết định và trách nhiệm đều đến từ bản thân. Lường trước điều đó nhưng không ít lần các nhân vật rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Bởi vậy, bất kể bước nào cũng đòi hỏi hòa giải viên sở hữu kiến thức chuyên sâu, đa lĩnh vực kết hợp kỹ năng giao tiếp và ứng biến. Với lối tư duy sắc sảo, Shin sớm phát hiện và đặt ra những câu hỏi gây khó dễ cho các đối tượng, lần theo manh mối mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự việc. Đúng hơn, Shin luôn tìm kiếm sự nóng giận và lợi ích, những yếu tố cơ bản dẫn tới xung đột.

Ngoài ra, giao tiếp khôn khéo và cử chỉ tinh tế cũng sẽ quyết định thành bại khi đứng ra hòa giải. Đơn cử, Shin luôn tìm cách để xâu chuỗi tình tiết, lập luận trên khối dữ liệu có được khiến cho mỗi lời nói ra đều thuyết phục. Mỗi trường hợp sẽ khác nhau, nhưng quy trình không thay đổi mà tuần tự từng bước gồm tìm hiểu tình hình, xác định nút thắt và đi đến thương lượng để hòa giải.

Han Suk Kyu trong vai bậc thầy hòa giải.

Xét về kịch bản, Shin's Project là sự giao thoa giữa hài hước và kịch tính. Các nhân vật có sự kết nối và tung hứng phần nào mang lại tiếng cười cho khán giả. Ở thời điểm khác, bộ phim mang màu sắc trinh thám, điều tra, chứng kiến cuộc đua giữa thiện và ác. Qua từng câu chuyện, Shin's Project khuyên nhủ người xem ưu tiên hòa giải nội bộ trước khi vấn đề mất kiểm soát.

Thực tế, Shin's Project có tới 3 nhân vật chính là Shin Jae I, Jo Philip và Lee Si On. Tuy nhiên, Han Suk Kyu lấn át hai bạn diễn với vai ông chủ quán gà rán kiêm hòa giải viên. Thời lượng có sự phân chia nhưng Bae Hyun Sung và Lee Re chưa để lại dấu ấn rõ nét mỗi khi xuất hiện.