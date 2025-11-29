Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự cố làm rúng động bóng đá châu Phi

  • Thứ bảy, 29/11/2025 18:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 29/11, vật thể lạ sắc nhọn xuất hiện trong trận đấu giữa AS FAR Rabat và Al Ahly ở cúp các CLB châu Phi khiến cả làng bóng đá khu vực phải giật mình.

Vật sắc nhọn xuất hiện trong trận đấu tại cúp châu Phi.

Trong tình huống Al Ahly chuẩn bị thực hiện quả ném biên, các CĐV AS FAR Rabat bất ngờ ném một vật thể sắc nhọn, được xác định là dao, thẳng về phía Trezeguet. Lưỡi dao rơi sát đầu cầu thủ người Ai Cập, tạo nên khoảnh khắc hú vía và khiến trận đấu trở nên hỗn loạn.

Ngay khi phát hiện, các cầu thủ Al Ahly lập tức nhặt vật thể này và tiến lại phía tổ trọng tài để phản ánh. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến dư luận phẫn nộ. Một số cầu thủ AS FAR Rabat bất ngờ lao tới với nỗ lực giật lại và che giấu con dao, làm tình hình thêm căng thẳng. Hành động này nhanh chóng bị camera truyền hình và các phóng viên trên sân ghi lại.

Phía Al Ahly tỏ ra cực kỳ bức xúc, cho rằng sự cố mang tính đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn cầu thủ, đồng thời yêu cầu ban tổ chức trận đấu xử lý mạnh tay. Sự việc cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác kiểm soát an ninh sân vận động, nhất là khi một vật nguy hiểm có thể dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra để xuất hiện trên khán đài.

Dù trận đấu được tiếp tục sau vài phút gián đoạn, căng thẳng vẫn bao trùm xuyên suốt thời gian còn lại. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể trở thành một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất mùa giải, và chắc chắn sẽ dẫn tới cuộc điều tra khẩn từ giới chức.

Trận này, AS FAR Rabat của Morocco và hòa Al Ahly của Ai Cập hòa nhau với tỷ số 1-1. Al Ahly dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 lượt trận, trong khi AS FAR đứng thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm.

Cô gái tống tiền Son Heung-min bị phạt tù 5 năm

Vụ án tống tiền Son Heung-min bước vào giai đoạn tuyên án, khi Viện Kiểm sát Hàn Quốc đề nghị mức phạt nặng cho hai bị cáo dùng chiêu mang thai giả nhằm moi tiền ngôi sao LAFC.

4 giờ trước

Bi kịch của Son Heung-min

LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

14:05 23/11/2025

Son Heung-min bùng nổ ở MLS

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min, đang trở thành hiện tượng của giải Nhà nghề Mỹ (MLS), dù mới gia nhập Los Angeles FC (LAFC) chưa lâu.

18:00 3/11/2025

