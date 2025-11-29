Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cô gái tống tiền Son Heung-min bị phạt tù 5 năm

  • Thứ bảy, 29/11/2025 15:55 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Vụ án tống tiền Son Heung-min bước vào giai đoạn tuyên án, khi Viện Kiểm sát Hàn Quốc đề nghị mức phạt nặng cho hai bị cáo dùng chiêu mang thai giả nhằm moi tiền ngôi sao LAFC.

Cô gái tống tiền Son là bạn gái cũ.

Tại phiên xét xử ngày 27/11 ở Tòa án Trung tâm Seoul, kiểm sát viên đề nghị phạt 5 năm tù với bị cáo Yang (20 tuổi) và 2 năm tù với Yong (40 tuổi), người bị cáo buộc đồng phạm trong lần tống tiền thứ hai.

Theo hồ sơ, Yang, tự nhận là bạn gái cũ của Son Heung-min, bị cáo buộc gửi cho cầu thủ này một hình ảnh siêu âm thai nhi vào tháng 6/2023 và đe dọa sẽ công khai việc mang thai nếu không được trả tiền. Son Heung-min sau đó chuyển khoảng 300 triệu won, để Yang ký một thỏa thuận không tiết lộ sự việc ra trước công chúng.

Yong, người đàn ông sau đó hẹn hò với Yang, bị cáo buộc liên quan đến vụ tống tiền thứ hai sau khi biết về kế hoạch của cô. Vào tháng 3, người đàn ông tiếp cận Son và tìm cách đòi thêm 70 triệu won. Phía Son nộp đơn tố cáo vào tháng 5, và cả hai bị bắt chỉ vài ngày sau đó.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Yang mang tính "tính toán và dàn dựng rõ ràng", từ việc chuẩn bị hình ảnh siêu âm đến kịch bản đòi tiền. Công tố viên nhấn mạnh: "Bị cáo luôn đóng vai người bị hại, nhưng những lời khai đó không phù hợp với sự thật. Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây tổn thương lớn về tinh thần cho nạn nhân".

Son Heung-min anh 1

Yang và người đàn ông đồng phạm tại tòa.

Với Yong, dù bị cáo buộc gửi tới 15 tin nhắn mang tính đe dọa tới Son và người thân, công tố viên đề nghị mức án nhẹ hơn vì ông này thừa nhận hành vi và hợp tác điều tra.

Tại tòa, Yang bật khóc, phủ nhận việc cố ý tống tiền: "Tôi xin lỗi vì không giữ được bí mật, nhưng chưa bao giờ định uy hiếp Son. Tôi rất sợ hãi vì chuyện mang thai, phá thai và đời tư của tôi bị phơi bày".

Luật sư của Yang cho rằng thân chủ mình cũng là nạn nhân, phủ nhận đây là tội phạm có kế hoạch.

Phiên tuyên án sơ thẩm sẽ diễn ra ngày 8/12. Đây sẽ là phán quyết đầu tiên cho vụ việc gây chấn động liên quan đến đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

Bi kịch của Son Heung-min

LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

14:05 23/11/2025

Son Heung-min chốt tương lai

Son Heung-min bác bỏ tin đồn về việc anh có thể thực hiện một vụ chuyển nhượng ngắn hạn sang Serie A hoặc châu Âu trong thời gian tới.

06:13 12/11/2025

Son Heung-min đi vào lịch sử

Son Heung-min ghi dấu ấn lịch sử khi sút phạt trực tiếp thành bàn cho tuyển Hàn Quốc, san bằng kỷ lục mọi thời đại.

19:18 15/11/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Son Heung-min Son Heung-min Son Heung-min

    Đọc tiếp

    Nga mu truoc Thiago Silva hinh anh

    Ngả mũ trước Thiago Silva

    1 giờ trước 15:13 29/11/2025

    0

    Khi Thiago Silva trở lại Fluminense vào tháng 5/2024, đội bóng này đang chìm trong khu vực xuống hạng Serie A (giải VĐQG Brazil), đứng áp chót trên BXH.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý