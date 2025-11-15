Son Heung-min đi vào lịch sử

Son Heung-min ghi dấu ấn lịch sử khi sút phạt trực tiếp thành bàn cho tuyển Hàn Quốc, san bằng kỷ lục mọi thời đại.

Son Heung-min góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Bolivia ở trận giao hữu hôm 14/11. Khi trận đấu đang bế tắc với tỷ số 0-0, Son Heung-min bước lên nhận trọng trách ở phút 57, tung ra cú sút phạt hoàn hảo đưa bóng cong vào góc cao khung thành đối phương.

Cú sút không chỉ mang về bàn thắng mở tỷ số mà còn giúp Son Heung-min thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý. Đây là cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ 7 của "Sonny" cho tuyển Hàn Quốc, ngang bằng với huyền thoại Cha Bum-kun, người trước đó giữ kỷ lục mọi thời đại của bóng đá xứ kim chi.

Ngoài ra, Son cũng ghi bàn thắng thứ 54 cho ĐTQG, chỉ còn cách kỷ lục 58 bàn của Cha Bum-kun đúng 4 bàn, một cột mốc mà anh có thể chạm đến trong tương lai gần.

Son cũng vừa có trận đấu thứ 139 cho Hàn Quốc, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh vượt Cha Bum-kun (136 lần ra sân) và sẽ còn giữ kỷ lục này trong thời gian dài.

Pha lập công kể trên của Son giúp Hàn Quốc kiểm soát trận đấu, với bàn thắng thứ hai của Cho Gue-sung ở phút 88 ấn định chiến thắng 2-0. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, đội tuyển Hàn Quốc đang tận dụng các trận giao hữu để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, và Son tiếp tục là linh hồn của đội bóng

